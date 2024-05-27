УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Джамала в третий раз стала мамой и показала фото

Алена Кюпели
27 мая 2024, 08:02
34
Украинская певица Джамала родила третьего сына и стала многодетной мамой.
Джамала поделилась великолепной новостью
Джамала поделилась великолепной новостью / Коллаж Главред, фото Instagram/jamaala

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала (Сусанна Джамаладинова) стала мамой в третий раз.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото новорожденного сына, а также показала его фото и рассекретила имя малыша. Известно, что мальчик родился весом почти 3,5 килограмма и 50 сантиметров.

К слову, Джамала родила 24 мая. "Алим Смит-Бекир Сулейманов. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю", - написала многодетная мама.

видео дня

Кто такая Джамала?

Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Напомним, ранее Джамала сообщила, что собирается рожать третьего ребенка в Украина. К тому же она говорила, что роды будут партнерскими ‒ вместе с мужем. "Да, думаю, буду рожать дома в Украине. Всегда планируем партнерские роды. Мы делали это в первый раз, во второй и надеюсь, что будет и в третий", - призналась тогда Джамала.

Ранее также певица Джамала элегантно намекнула на пол третьего ребенка - она сделала это, получая Национальную премию имени Тараса Шевченко.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Джамала новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ стягивает силы на границе: в ISW раскрыли опасность для двух областей

РФ стягивает силы на границе: в ISW раскрыли опасность для двух областей

08:24 Украина
Армия РФ оккупировала еще одно село в Донецкой области – DeepState

Армия РФ оккупировала еще одно село в Донецкой области – DeepState

07:35 Украина
Зеленский едет в Мадрид на встречу с Санчесом: названа дата и цель визита

Зеленский едет в Мадрид на встречу с Санчесом: названа дата и цель визита

07:12 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв 14786

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв

Гороскоп Таро на неделю с 27 мая по 2 июня: Козерогам - сюрприз, Девам - успех 11526

Гороскоп Таро на неделю с 27 мая по 2 июня: Козерогам - сюрприз, Девам - успех

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится 9875

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Тельцам - трудности, Львам - выпадет шанс 3134

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Тельцам - трудности, Львам - выпадет шанс

Последние новости

08:29

"Не могла найти себе богатого": Ольга Сумская рассказала правду о браке с Борисюком

08:24

РФ стягивает силы на границе: в ISW раскрыли опасность для двух областей

08:02

Джамала в третий раз стала мамой и показала фото

07:35

Армия РФ оккупировала еще одно село в Донецкой области – DeepState

07:12

Зеленский едет в Мадрид на встречу с Санчесом: названа дата и цель визита

Война на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать УкраинеВойна на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать Украине
06:36

В РФ пожаловались на атаку дронов на топливно-заправочную станцию и нефтебазу

06:01

Договариваться Путин ни с какими украинцами не собирается.мнение

05:30

Ребус для тех, у кого блестящее зрение: надо за 13 секунд найти дорогое кольцо

04:50

Одна за другой ворвутся магнитны6 бури: как долго будет сохранятся опасность

Реклама
04:00

Копеечное средство спасет урожай картошки: колорадский жук исчезнет навсегдаВидео

03:03

Растения начнут "болеть": что делать, если температура в теплице слишком высокая

02:00

"Ворогів не зміг прощати": Зибров выпустил новую мощную версию хита "Хрещатик"Видео

01:30

Опять холостячка: Мадонна рассталась с молодым бойфрендом - что случилось

01:27

Внучка Софии Ротару в вышиванке похвасталась новым бойфрендом-миллиардером

00:11

Счастливые и влюбленные: Валерий Залужный показал нежное сэлфи с женой

26 мая, воскресенье
23:57

Девушка за секунду потеряла почти всю семью: в Харькове погибла 12-летняя девочка и ее мама

22:24

"Оккупантов может хватить": РФ подтягивает силы на границу с Черниговщиной и Сумщиной

22:15

Оля Цибульская рассказала про роман с мужем и поделилась редкими фото

21:50

Чего добилась Россия терактом в Харьковемнение

21:14

Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине и самое тяжелое направление на Донбассе

Реклама
20:40

Удары ВСУ оружием Запада по России: Шольц объявил о позиции Германии

20:37

Санта Димопулос в Эмиратах оторвалась с молчуньями из ВиаГры

19:56

Войска Путина проваливаются в Харьковской области: в Британии раскрыли детали

19:40

Налетят грозы и сильные дожди: Украину в ближайшие дни атакует непогода

19:24

Графики отключения света: в какие часы не будет электроэнергии 27 мая

19:02

От Норвегии до Польши: страны НАТО усилят границу с РФ – Newsweek

18:48

Нашли тела девочки и ее мамы: в Харькове возросло количество погибших в ЭпицентреФотоВидео

18:34

НАТО может сбивать ракеты РФ над Львовом: в ФРГ сделали неожиданное предложение

17:42

В Грузии объявили о планах по Абхазии и Южной Осетии: заявление премьера

17:34

Бывшее оружие РФ для ВСУ: Британия тайно вооружает Украину – The Sunday Times

17:33

В дом придет достаток и богатство: куда нужно поставить чашку с монетами - приметы

17:02

Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые показала дочь-красотку - мамину копию

16:52

Страны НАТО могут перебросить войска в Украину: СМИ узнали сценарий и условия

16:42

"Полномасштабные боевые действия": пограничники оценили угрозу наступления РФ на Сумщине

16:24

Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Девам - влечение, Ракам - знакомство

16:19

Удары Украины оружием США по РФ: у Байдена отреагировали на инициативу

16:00

Кум и бывший бойфренд Насти Каменских жестко раскритиковал Потапа

15:56

ВСУ сдержали штурм РФ на Харьковщине: в британской разведке раскрыли детали

15:40

Языковой омбудсмен пояснил, накажут ли Сердючку за концерт с русскими песнями

15:31

ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову: названо условие

Реклама
15:27

Есть конкретные успехи: ВСУ выбивают оккупантов на севере Харьковщины - комбат

15:16

Финансовый гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: кому суждено разбогатеть

14:50

Милевский впервые показал фанатам свою новую девушку

14:47

ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян: подполковник назвал направление

14:36

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 буквВидео

14:17

Источники сообщили, что Кейт Миддлтон не появится на публике еще долгое время

14:15

Почему Китай бряцает оружием возле Тайванямнение

14:14

"Сердцем с Харьковом": Галкин осудил РФ и показал жертву трагедии в "Эпицентре"Фото

13:51

Комбинированный удар ракетами и дронами: в ВСУ назвали цели атак РФ по Украине

13:43

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Тельцам - трудности, Львам - выпадет шанс

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять