Джамала в третий раз стала мамой и показала фото

Украинская певица Джамала родила третьего сына и стала многодетной мамой.

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Джамала поделилась великолепной новостью / Коллаж Главред, фото Instagram/jamaala

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала (Сусанна Джамаладинова) стала мамой в третий раз.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото новорожденного сына, а также показала его фото и рассекретила имя малыша. Известно, что мальчик родился весом почти 3,5 килограмма и 50 сантиметров.

К слову, Джамала родила 24 мая. "Алим Смит-Бекир Сулейманов. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю", - написала многодетная мама.

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Кто такая Джамала? Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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Напомним, ранее Джамала сообщила, что собирается рожать третьего ребенка в Украина. К тому же она говорила, что роды будут партнерскими ‒ вместе с мужем. "Да, думаю, буду рожать дома в Украине. Всегда планируем партнерские роды. Мы делали это в первый раз, во второй и надеюсь, что будет и в третий", - призналась тогда Джамала.

Ранее также певица Джамала элегантно намекнула на пол третьего ребенка - она сделала это, получая Национальную премию имени Тараса Шевченко.

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