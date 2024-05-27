Папа растроган, мама светится: Джамала показала первые кадры выписки из роддома

Певица показала, как ее муж и старшие сыновья встречали нового члена семьи.

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Джамала родила - Джамала показала выписку из роддома / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Сегодня украинская певица и победительница конкурса Евровидение-2016 Джамала сообщила, что стала мамой в третий раз. В ее семье появился еще один мальчик, которого назвали Алимом.

Знаменательное событие в жизни артистки произошло еще 24 мая. Три дня спустя ее и новорожденного сына уже выписали из больницы. Встречать Джа пришли ее муж Сеит-Бекир Сулейманов и старшие сыновья, шестилетний Эмир-Рахман и трехлетний Селим-Гирай.

Кадры выписки Джамалы из роддома появились в ее блоге в Instagram. Муж певицы не отводил от младенца глаз, а дети были рады увидеть маму рядом.

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К съемке важного момента в ее семье Джа подготовилась ответственно - она сделала легки макияж, волосы собрала в высокую прическу, надела ярко-красное платье. Свой праздничный образ певица дополнила аксессуарами и белым пиджаком.

Джамала родила - Джамала показала выписку из роддома / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Кто такая Джамала? Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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