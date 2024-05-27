УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Внучка Софии Ротару в вышиванке похвасталась новым бойфрендом-миллиардером

Анна Подгорная
27 мая 2024, 01:27
13
Соня Евдокименко выглядит абсолютно счастливой в компании молодого и перспективного возлюбленного.
Соня Евдокименко
Соня Евдокименко личная жизнь - внучка Ротару встречается с Максом Лернером / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iamsofiaeve

Украинская модель и блогерша София Евдокименко, внучка Софии Ротару, перестала скрывать свой роман с наследником американского клана предпринимателей, меценатов и миллиардеров Максом Лернером. Впервые она упомянула про нового бойфренда в начале мая, однако когда именно у Евдокименко и Лернера завязались отношения, неизвестно.

Однако совершенно очевидно, что пара уже вышла на тот уровень общения, когда влюбленные вместе проводят все свободное время. Таким для Евдокименко был этот май.

В своем блоге в Instagram она показала серию фото - как она провела последний месяц весны. Среди модных луков и симпатичных пейзажей затесалось одно фото, которое привлекло наибольшее внимание поклонников Сони.

видео дня

В кадре она позирует с Максом: влюбленные умиротворенно устроились на диванчике, внучка Ротару, одетая в красное платье-вышиванку, положила голову на плечо возлюбленному. В комментариях отмечают, что пара вместе смотрится очень гармонично, и предлагают Лернеру поторопиться с предложением руки и сердца.

София Евдокименко, Макс Лернер
Соня Евдокименко личная жизнь - внучка Ротару встречается с Максом Лернером / instagram.com/iamsofiaeve

Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее муж ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой, бизнесмен и военнослужащий Тимур Хромаев, на фоне слухов о разводе обратился к звездной жене.

Также украинский певец Артем Пивоваров намекнул на тайную женитьбу - в последние месяцы артист стал все чаще говорить про свою личную жизнь, которую прежде долго скрывал.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес София Евдокименко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Девушка за секунду потеряла почти всю семью: в Харькове погибла 12-летняя девочка и ее мама

Девушка за секунду потеряла почти всю семью: в Харькове погибла 12-летняя девочка и ее мама

23:57 Украина
"Оккупантов может хватить": РФ подтягивает силы на границу с Черниговщиной и Сумщиной

"Оккупантов может хватить": РФ подтягивает силы на границу с Черниговщиной и Сумщиной

22:24 Украина
Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине и самое тяжелое направление на Донбассе

Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине и самое тяжелое направление на Донбассе

21:14 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв 10396

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится 9444

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится

Гороскоп Таро на неделю с 27 мая по 2 июня: Козерогам - сюрприз, Девам - успех 7126

Гороскоп Таро на неделю с 27 мая по 2 июня: Козерогам - сюрприз, Девам - успех

Поймали 7 клещей : новая любовница Путина угодила в конфуз 3298

"Поймали 7 клещей": новая "любовница" Путина угодила в конфуз

Последние новости

02:00

"Ворогів не зміг прощати": Зибров выпустил новую мощную версию хита "Хрещатик"

01:30

Опять холостячка: Мадонна рассталась с молодым бойфрендом - что случилось

01:27

Внучка Софии Ротару в вышиванке похвасталась новым бойфрендом-миллиардером

00:11

Счастливые и влюбленные: Валерий Залужный показал нежное сэлфи с женой

26 мая, воскресенье
23:57

Девушка за секунду потеряла почти всю семью: в Харькове погибла 12-летняя девочка и ее мама

Война на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать УкраинеВойна на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать Украине
22:24

"Оккупантов может хватить": РФ подтягивает силы на границу с Черниговщиной и Сумщиной

22:15

Оля Цибульская рассказала про роман с мужем и поделилась редкими фото

21:50

Чего добилась Россия терактом в Харьковемнение

21:14

Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине и самое тяжелое направление на Донбассе

Реклама
20:40

Удары ВСУ оружием Запада по России: Шольц объявил о позиции Германии

20:37

Санта Димопулос в Эмиратах оторвалась с молчуньями из ВиаГры

19:56

Войска Путина проваливаются в Харьковской области: в Британии раскрыли детали

19:40

Налетят грозы и сильные дожди: Украину в ближайшие дни атакует непогода

19:24

Графики отключения света: в какие часы не будет электроэнергии 27 мая

19:02

От Норвегии до Польши: страны НАТО усилят границу с РФ – Newsweek

18:48

Нашли тела девочки и ее мамы: в Харькове возросло количество погибших в ЭпицентреФотоВидео

18:34

НАТО может сбивать ракеты РФ над Львовом: в ФРГ сделали неожиданное предложение

17:42

В Грузии объявили о планах по Абхазии и Южной Осетии: заявление премьера

17:34

Бывшее оружие РФ для ВСУ: Британия тайно вооружает Украину – The Sunday Times

17:33

В дом придет достаток и богатство: куда нужно поставить чашку с монетами - приметы

Реклама
17:02

Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые показала дочь-красотку - мамину копию

16:52

Страны НАТО могут перебросить войска в Украину: СМИ узнали сценарий и условия

16:42

"Полномасштабные боевые действия": пограничники оценили угрозу наступления РФ на Сумщине

16:24

Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Девам - влечение, Ракам - знакомство

16:19

Удары Украины оружием США по РФ: у Байдена отреагировали на инициативу

16:00

Кум и бывший бойфренд Насти Каменских жестко раскритиковал Потапа

15:56

ВСУ сдержали штурм РФ на Харьковщине: в британской разведке раскрыли детали

15:40

Языковой омбудсмен пояснил, накажут ли Сердючку за концерт с русскими песнями

15:31

ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову: названо условие

15:27

Есть конкретные успехи: ВСУ выбивают оккупантов на севере Харьковщины - комбат

15:16

Финансовый гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: кому суждено разбогатеть

14:50

Милевский впервые показал фанатам свою новую девушку

14:47

ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян: подполковник назвал направление

14:36

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 буквВидео

14:17

Источники сообщили, что Кейт Миддлтон не появится на публике еще долгое время

14:15

Почему Китай бряцает оружием возле Тайванямнение

14:14

"Сердцем с Харьковом": Галкин осудил РФ и показал жертву трагедии в "Эпицентре"Фото

13:51

Комбинированный удар ракетами и дронами: в ВСУ назвали цели атак РФ по Украине

13:43

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Тельцам - трудности, Львам - выпадет шанс

12:51

К чему снится свадьба: какие радости и какие беды сулят сны о бракеВидео

Реклама
12:49

Штурм на Харьковщине остановлен: РФ атакует на пяти направлениях – Генштаб

12:47

Настоящий магнит для вредителей: как избавиться от жуков без химии - лучшие методыВидео

12:06

Почему не получается похудеть: Анита Луценко рассказала о главных ошибках

12:02

"Я сказал ему в Швейцарии": Байден сделал новое резкое заявление о Путине

11:45

У РФ максимальные потери: тысячи россиян уничтожены вместе с техникой

11:07

РФ собирает новую группировку войск на границе: Зеленский обратился к мировым лидерам

10:46

Дженнифер Лопес постигла cвежая громадная неудача: что произошло

10:13

Не было шанса на успех: в ISW оценили провал российского наступления на Харьковщине

10:11

Сколько стажа минимально нужно для пенсии: как правильно посчитать

09:55

Гороскоп Таро на неделю с 27 мая по 2 июня: Козерогам - сюрприз, Девам - успех

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять