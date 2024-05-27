Внучка Софии Ротару в вышиванке похвасталась новым бойфрендом-миллиардером

Украинская модель и блогерша София Евдокименко, внучка Софии Ротару, перестала скрывать свой роман с наследником американского клана предпринимателей, меценатов и миллиардеров Максом Лернером. Впервые она упомянула про нового бойфренда в начале мая, однако когда именно у Евдокименко и Лернера завязались отношения, неизвестно.
Однако совершенно очевидно, что пара уже вышла на тот уровень общения, когда влюбленные вместе проводят все свободное время. Таким для Евдокименко был этот май.
В своем блоге в Instagram она показала серию фото - как она провела последний месяц весны. Среди модных луков и симпатичных пейзажей затесалось одно фото, которое привлекло наибольшее внимание поклонников Сони.
В кадре она позирует с Максом: влюбленные умиротворенно устроились на диванчике, внучка Ротару, одетая в красное платье-вышиванку, положила голову на плечо возлюбленному. В комментариях отмечают, что пара вместе смотрится очень гармонично, и предлагают Лернеру поторопиться с предложением руки и сердца.
Кто такая София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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