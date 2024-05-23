Артем Пивоваров намекнул на тайную женитьбу: "Мне нужен контакт"

Популярный артист стал все чаще давать комментарии про свои дела амурные.

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Артем Пивоваров личная жизнь - Пивоваров прокомментировал женитьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pivovarovmusic

Украинский певец Артем Пивоваров относится к тому роду артистов, которые тщательно скрывают свою личную жизнь. За годы на большой сцене об этом удалось узнать крайне мало: с 2017 года он встречается с девушкой по имени Дарья, которая снялась в клипе на его песню "Моя ночь".

Однако в начале апреля Пивоварова стали подозревать в женитьбе. Тогда на безымянном пальце артиста заметили кольцо. Является ли оно обручальным звезда ответил весьма уклончиво.

Сейчас вопрос о больших переменах в личной жизни Пивоварову задала Рамина Эсхакзай. В интервью для журналистки и блогерши певец сделал откровенное признание.

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"Я так же нуждаюсь во внимании, любви, я просто человек, нуждаюсь в сексуальном контакте, физическом контакте, и я в этом такой же, как и все, ну, то есть меня ничего не отделяет, не отличает от других людей. Отвечая на твой вопрос (об отношениях и женитьбе - прим. редактора), я не забываю жить для кого-то одного", - рассказал Артем Пивоваров.

Кто такой Артем Пивоваров? Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос країни-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твої вірші, мої ноти". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.

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