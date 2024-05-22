Елена Кравец выкрасила волосы семилетнего сына в необычный цвет

Артистка решила не препятствовать тяге мальчика к экспериментам.

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Елена Кравец новости - Елена Кравец похвасталась яркой прической сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Украинская актриса и комик Елена Кравец - мама троих детей. Младшим из них, близнецам Ивану и Екатерине, 7 лет.

Недавно артистка получила интересный опыт: с просьбой выкрасить волосы в необычный оттенок к ней пришел ее сын Иван. Звездная мама не только не стала препятствовать стремлению мальчика проявить себя, но и помогла ему определиться с оттенком.

Об этом Кравец рассказала на своей странице в Instagram. "Тот случай, когда мама еще и цвет помогала выбирать", - написала она.

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Елена Кравец также опубликовала фото - результат экспериментов Ивана с переменами во внешности. В кадре сын артистки позирует с розовыми волосами.

Елена Кравец новости - Елена Кравец похвасталась яркой прической сына / instagram.com/lennykravets

Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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