Елена Кравец выкрасила волосы семилетнего сына в необычный цвет

Украинская актриса и комик Елена Кравец - мама троих детей. Младшим из них, близнецам Ивану и Екатерине, 7 лет.
Недавно артистка получила интересный опыт: с просьбой выкрасить волосы в необычный оттенок к ней пришел ее сын Иван. Звездная мама не только не стала препятствовать стремлению мальчика проявить себя, но и помогла ему определиться с оттенком.
Об этом Кравец рассказала на своей странице в Instagram. "Тот случай, когда мама еще и цвет помогала выбирать", - написала она.
Елена Кравец также опубликовала фото - результат экспериментов Ивана с переменами во внешности. В кадре сын артистки позирует с розовыми волосами.
Кто такая Елена Кравец?
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
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