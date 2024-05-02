Кошевой рассказал, общается ли с Еленой Кравец после ее ухода из "Квартала"

Шоумен признался, в каких отношениях проект расставался с актрисой.

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Евгений Кошевой про Елену Кравец - Кошевой рассказал, как общается с Кравец / коллаж: Главред, фото: instagram.com/evgenii.koshevoi, instagram.com/lennykravets

В начале 2023 года украинская актриса и комик Елена Кравец покинула покинула Студию "Квартал-95", в которой творила более 20 лет. Для поклонников юмористического проекта это ее решение стало шоком, однако коллеги приняли его со смирением и пониманием.

Евгений Кошевой, который стал художественный руководителем "Квартала" после того, как Владимир Зеленский занял пост президента Украины, рассказал в интервью kp.ua, что с Кравец они расставались мирно.

Впрочем, несмотря на тесную связь, которую коллектив выстраивал между собой все эти годы, сохранить близкие отношения лично Кошевому и Елене Кравец не удалось. Комик отметил, что общается с бывшей коллегой редко - в основном на праздники.

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"У каждого своя жизнь. Мы все взрослые. И каждый принимает решение сам. Елена все сказала четко. Мы все понимаем друг друга, потому что действительно не первый год знакомы. Она приняла решение – нужно, значит, нужно. Поэтому мы с пониманием к этому отнеслись. Общаемся действительно редко. Мы всегда поздравляем друг друга с праздниками. Мы разошлись друзьями", - рассказал Евгений Кошевой.

Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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