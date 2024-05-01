Виктор Павлик может умереть: жена певца рассказала о критической ситуации

Украинская бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова, которая состоит в отношениях с певцом Виктором Павликом уже больше 8 лет, сообщила новость, которая касается здоровья певца.
Как написала она на своей странице в Instagram, Виктору Павлику нужна серьезная операция на сердце. "Первая и важная новость для нас: Борис Михайлович уговорил на операцию. У ВП критическая ситуация, он может умереть в любой момент", - написала она.
По словам Репяховой, ей не удавалось уговорить певца на операцию, вместо нее это сделали люди из больницы.
Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости
Напомним, ранее Екатерина Репяхова показала свое фото из паспорта, на котором ее просто не узнать. На фото будущая жена Виктора Павлика позирует в красном пиджаке и белой блузке с длинными волосами темного цвета. У нее также выщипаны брови, в соответствии с модными тенденциями того времени, и явно свои губы.
А также Виктор Павлик угодил в забавную ситуацию. На одном из мероприятий к нему подошли поклонницы. Но артист внезапно довольно настойчиво попросил их не обнимать его ни за спину, ни за плечи.
Вас также может заинтересовать:
- Экс-жена Виктора Павлика хотела принять постриг и намекнула на новый роман
- Жена Виктора Павлика в инвалидной коляске рассказала об операции
- Жену Виктора Павлика захейтили за неудачный лук - Репяхова не промолчала
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред