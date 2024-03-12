Молодая жена Виктора Павлика ошарашила своим видом "до"

Бизнесвумен и блогерша, а также жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась действительно редким фото.
На своей странице в Instagram, женщина поделилась изображением, которое было сделано задолго до ее замужества и популярности в социальных сетях.
В частности, Репяхова показала свое фото из паспорта, на котором ее просто не узнать. На фото будущая жена артиста позирует в красном пиджаке и белой блузке с длинными волосами темного цвета. У нее также выщипаны брови, в соотвествии с модными тенденциями того времени, и явно свои губы.
Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
К слову, молодая женщина активно рассказывает о процедурах красоты и даже делится планами на будущее со своими подписчиками.
Ранее Екатерина Репяхова рассказала про отношения с отцом, "для которого она больше не существует". Она призналась, знает ли ее единственный сын про существование дедушки.
Также жена Виктора Павлика пожаловалась на артиста из-за его проблем с сердцем. Еще летом 2023 года певцу была назначена важная операция, без которой он "ходит под риском внезапной смерти".
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