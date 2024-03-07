"Боится, что тети высасывают из него молодость": Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками

Легендарний украинский поп-певец и гитарист Виктор Павлик угодил в забавную ситуацию. На одном из мероприятий к нему подошли поклонницы. Но артист внезапно довольно настойчиво попросил их не обнимать его ни за спину, ни за плечи. Ролик опубликовали в TikTok с иронической подписью "Экспонат руками не трогать".
Естественно, фанаткам такая инициатива кумира пришлась не очень по душе. В ролике нельзя расслышать, о чем исполнитель разговаривает с ними, но видно, как он аккурантно убирает их руки и жестами показывает свое недовольство.
"Видите, какой он лысый?! Боится, что тети высасывают из него молодость", "Ни обнимашек, ни прикосновений", "По лысине бы шлепнула - потому что молодая жена сказала не трогать", "Настоящий мужчина не позволяет себя трогать чужим тетям", ‒ написали они.
Напомним, ранее супруга Павлика Катерина Репяхова рассказала о том, что она на самом деле думает о том, что певец ниже ее ростом. Жен показала фото с мужем, на котором они исполняют какую-то песню - музыкант играет на гитаре и поет вместе с ней.
Ранее также Репяхова рассказала о своем отце и почему она с ним не общается. Оказалось, что мужчина отказался от своих детей, а с Екатериной даже судился - он пытался отобрать у дочери квартиру в Днепре. Суд папа Репяховой проиграл, однако дочь с победой поздравил. Это был последний раз, когда Екатерина контактировала с отцом.
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- Молодая жена Виктора Павлика похвасталась "дородовыми" формами
- Молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на артиста из-за его проблем с сердцем
- "Так люблю деньги": молодая жена Виктора Павлика пояснила, почему вышла замуж за артиста