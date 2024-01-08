Жена Павлика восхитила фанатов фото с крохой-сыном и свекровью

Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова вместе с их сыном посетила маму артиста, бабушку Александру, и восхитили общими кадрами.

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Екатерина Репяхова вместе с маленьким сыном приехала в гости к свекрови / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Супруга известного украинского поп-певца Виктора Павлика, блогерка и бизнесмен Екатерина Репяхова взяла маленького сына Михаила и поехала проведать бабушку Александру ‒ мать артиста. Небольшой фототчет о поезде девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Супруга Павлика ехала к своему мужу в Яремче, где у того был запланирован благотворительный концерт. Впрочем, по дороге она с Мишей решила заехать еще в гости к маме Виктора Павлика. Бабушка Александра явно была рада видеть невестку с внуком.

Также маленький Михаил получил гостинец от бабушки ‒ деньги. В свою очередь, Репяхова также привезла гостинцев из Киева для свекрови.

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По словам блогерки, сын сначала смущался, а потом не отходил от бабушки.

Напомним, ранее Катерина Репяхова рассказала о том, что она на самом деле думает о том, что певец ниже ее ростом. Жена Викторая Павлика показала фото с мужем, на котором они исполняют какую-то песню - музыкант играет на гитаре и поет вместе с Катей.

Ранее также Репяхова рассказала о своем отце и почему она с ним не общается. Оказалось, что мужчина отказался от своих детей, а с Екатериной даже судился - он пытался отобрать у дочери квартиру в Днепре. Суд папа Репяховой проиграл, однако дочь с победой поздравил. Это был последний раз, когда Екатерина контактировала с отцом.

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