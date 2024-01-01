Виктор Павлик показал фанатам своего старшего сына и взрослого внука

Украинский легендарный эстрадный певец Виктор Павлик 31 декабря 2023 отметил свое 58-летие. Естественно, исполнитель получил много разных поздравлений. В первую очередь артист показал в Instagram, как его поздравил старший сын Александр, а также опубликовал фото с ним и со старшим внуком Давидом.
На снимке, которым поделился Павлик-старший, перед камерой позировали его сыновья ‒ самый старший Александр и самый младший ‒ Михаил. Рядом стоял 14-летний внук артиста Давид.
Александр Павлик – сын Виктора от первого брак. Он родился в апреле 1984 года. С его матерью Виктор разошелся, когда сыну было всего две недели. Тем не менее, у них впоследствии сложились отличные отношения. Александр хорошо общается и с отцом, и с его молодой супругой, блогеркой Екатериной Репяховой (которая его моложе на 10 лет).
Напомним, ранее Катерина Репяхова рассказала о том, что она на самом деле думает о том, что певец ниже ее ростом. Жена Викторая Павлика показала фото с мужем, на котором они исполняют какую-то песню - музыкант играет на гитаре и поет вместе с Катей.
Ранее также Репяхова рассказала о своем отце и почему она с ним не общается. Оказалось, что мужчина отказался от своих детей, а с Екатериной даже судился - он пытался отобрать у дочери квартиру в Днепре. Суд папа Репяховой проиграл, однако дочь с победой поздравил. Это был последний раз, когда Екатерина контактировала с отцом.
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