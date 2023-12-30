"Переживаю трагедию": жена Виктора Павлика показала фото под капельницей

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Екатерина Репяхова и Виктор Павлик переживают не лучшие часы/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова поделилась неприятными новостями, которые касаются здоровья. На своей странице в Instagram, Репяхова опубликовала фото своего супруга Виктора Павлика, который оказался на больничной койке с капельницей.

"Иначе я представляла себе конец года. Берегите себя", - написала она.

Виктор Павлик оказался на капельнице / Скриншот Instagram/repyahova_kate

Она также написала о том, что пока вся страна переживает трагедию из-за обстрелов российских оккупантов, у нее своя личная трагедия.

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Репяхова сообщила о трагедии / Скриншот Instagram/repyahova_kate

Позже на своей странице молодая жена Виктора Павлика сообщила, что Виктора Павлика никуда не госпитализировали и он дома. "Сама вчера очень испугалась, гипертонический не осложненный криз. Давление понизили. Уже все хорошо", - написала она.

Виктор Павлик оказался на больничном / Скриншот Instagram/repyahova_kate

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