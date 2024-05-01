Кум Екатерины Кухар рассказал про ее развод с Александром Стояновым

В октябре прошлого года стали появляться слухи, что самая известная балетная пара Украины, танцоры Екатерина Кухар и Александр Стоянов, расстались после 15 лет вместе. Сами артисты это комментировать отказываются, что вызывает еще больше подозрений у их поклонников.
Проблемы в браке Кухар и Стоянова прокомментировал кум балерины - украинский комик Юрий Ткач. Вместе с Екатериной он крестил дочь психолога Натальи Холоденко.
В программе "Ранок у великому місті" Ткач отметил, что имеет с кумой хорошие отношения. Общаются они не часто, но всегда с большой охотой и теплом друг к другу.
Что же касается брака кумы, то тут комик по-семейному решил отстоять интересы Кухар, и подливать масла в огонь не стал. "Это все слухи. Не знаю", - сказал Юрий Ткач.
Кто такая Екатерина Кухар?
Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".
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