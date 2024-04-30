Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму

Украинский танцор, хореограф и ведущий Влад Яма редко появляется в социальных сетях, так как каждый его пост неизменно вызывает волну гневной критики - многие осуждают артиста за переезд в США во время полномасштабной войны в Украине.
Однако шоумен не оставляет попыток прожить свою лучшую жизнь даже в условиях хейта. Так недавно весь мир отмечал Международный День танца. В честь профессионального праздника Яма опубликовал в своем блоге в Instagram фотографию.
Снимок сделан под водой в бассейне. В кадре Влад исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
Стоит отметить, что полуостров артист посетил до его оккупации страной-агрессором - в 2012 году. Однако даже этот факт не помог Владу Яме избежать критики за неуместный подбор фото.
Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
Влад Яма - последние новости:
Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк раскрыл свое отношение к Владу Яме и предположил, как может сложиться в Украине судьба танцора после побега.
Также свое мнение про беглеца-хореографа высказал его коллега по шоу Танці з зірками, танцор и воин ВСУ Дмитрий Дикусар. Он ответил, готов ли снова выйти на один паркет с Ямой.
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