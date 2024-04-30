УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Снова невеста: Камалия подогрела слухи о новом замужестве

Анна Подгорная
30 апреля 2024, 14:26
Певица не долго ходила в холостячках, и уже хвастается обручальным кольцом.
Камалия
Камалия новости - Камалия намекнула на второе замужество / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Год назад украинская певица Камалия объявила о разводе с мужем после 20 лет брака. С тех пор про ее личную жизнь ходит множество слухов - от расставания с Мохаммадом Захуром ради пиара до драматичного романа с абьюзером.

Как бы там ни бы было, сама артистка, похоже, абсолютно счастлива. Более того - она готовится к свадьбе.

Об этом Камалия сообщила в интервью для М1. Журналистка застала ее в свадебном платье во время съемок нового клипа. В кадре певица продемонстрировала не только подвенечный наряд, но и драгоценное кольцо в коробочке в форме сердца.

видео дня

Примерила ли она образ невесты только для съемок, или же планирует вскоре надеть его в реальной жизни, Камалия признаваться не стала. "Да, мне признаются в любви и я признаюсь в любви. И у меня есть даже кольцо. Скоро уже будет мое. Обмениваюсь кольцами с возлюбленным", - заинтриговала поклонников звезда.

Камалия
Камалия новости - Камалия намекнула на второе замужество / скриншот YouTube
Камалия
Камалия новости - Камалия намекнула на второе замужество / скриншот YouTube

Кто такая Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Певица Камалия - последние новости:

Ранее Камалия откровенно рассказала про отношения с экс-мужем после развода. Поклонники артистки долго не могли поверить, что она разошлась с Мохаммадом Захуром после 20 лет вместе.

Также певица получила сложно прогнозируемое повреждение, о котором смущалась рассказать фанатам. Впрочем позже Камалия все же раскрыла подробности своей жуткой травмы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Камалия Певица Камалия новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Зеленский объявил о главном условии вступления Украины в НАТО

Зеленский объявил о главном условии вступления Украины в НАТО

14:38 Политика
Китай помог режиму Путина вооружиться рекордными темпами: в США раскрыли детали

Китай помог режиму Путина вооружиться рекордными темпами: в США раскрыли детали

13:51 Мир
РФ специально запустила именно такую ракету: стало известно, чем Россия ударила по Одессе

РФ специально запустила именно такую ракету: стало известно, чем Россия ударила по Одессе

13:03 Украина
Все главные новости

Популярное

Максим Галкин выдворил путиниста Киркорова из дома Пугачевой 33511

Максим Галкин выдворил путиниста Киркорова из дома Пугачевой

Угроза захвата крупного города: в ВСУ назвали направление нового удара РФ 12719

Угроза захвата крупного города: в ВСУ назвали направление нового удара РФ

После удочерения двух девочек: Наталья Могилевская сообщила о своем новом ребенке 10212

После удочерения двух девочек: Наталья Могилевская сообщила о своем новом "ребенке"

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму 4495

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму

Последние новости

14:38

Зеленский объявил о главном условии вступления Украины в НАТО

14:26

Снова невеста: Камалия подогрела слухи о новом замужестве

14:11

Хватал за интимные части тела: путиниста Депардье забрали в полицию

13:58

Что делать, если укусила пчела: врачи описали правильную последовательность действийВидео

13:51

Китай помог режиму Путина вооружиться рекордными темпами: в США раскрыли детали

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:29

Путинистка Успенская "прыснула ядом" в сторону Пугачевой

13:26

Жена Виктора Розового рассказала про состояние комика после ранения в голову

13:15

"Конечно лгут, что там тяжелый труд": рецензия на фильм "Каскадер"

13:03

РФ специально запустила именно такую ракету: стало известно, чем Россия ударила по ОдессеФотоВидео

Реклама
12:47

В сети захейтели дочь путинистки Кудрявцевой за взрослое фото

12:19

Прогноз погоды на май 2024: где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями

12:17

"Это все наша Настя": Потап высказался о Насти Каменских

12:12

Оккупанты РФ преследуют две главные "цели": в ВСУ объяснили ракетные удары по Украине

11:59

Алина Гросу "слила" певицу Klavdia Petrivna и назвала ее настоящее имя

11:28

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму

11:16

Член королевской семьи с визитом в Киеве: Елена Зеленская покорила стильным образом

11:14

"Будет обострение по всей линии фронта": Гетьман назвал опасную дату для Украины

11:02

Гороскоп Таро на май 2024: Ракам - новость, Львам - прибыль, Девам - достиженияВидео

10:39

Китайский гороскоп на завтра 1 мая: Тигры - остерегайтесь, Лошадям - утрата близкого человека

10:32

Поздравления с годовщиной свадьбы - красивые слова и милые открытки

Реклама
10:25

Войска РФ ударили по Харькову: прилеты в двух районах, подробностиВидео

10:01

Какой будет погода на Пасху: почти летние температуры и дожди

09:59

"А как же Мишель?": Позитив впервые публично представил свою любимую

09:54

Оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига: в ВСУ объяснили его важность

09:52

Когда Украина получит истребители F-16: в Дании сделали прогноз

09:05

РФ готовит наступление и бьет по Харькову, чтобы "смягчить поле боя" - Financial Times

08:57

Гороскоп на завтра 1 мая: Девы - вашу ошибку разоблачат, Стрельцов - будут поливать грязью

08:43

"Мы точно будем там": Блинкен сказал, при каких условиях возможны переговоры с РФ

08:10

Как Россия опозорилась новым заявлением про ATACMSмнение

07:39

Под угрозой два города: РФ готовит наступление и выбирает направление - ISW

06:43

В Крыму прогремели взрывы: в РФ заявили о работе ПВО и перекрыли Керченский мост

06:10

Китайские шпионские сети в Европе: связи с Россиеймнение

05:51

Гороскоп на май 2024 для Козерогов: что ждет в работе, финансах, любвиВидео

05:30

Что нельзя надевать на Пасху: Андре Тан назвал строгие запреты, которые не стоит нарушать

04:55

Форсирование Днепра и захват важного порта: полковник о сценарии контрудара ВСУ

04:18

Россия расширяет плацдарм на фронте: "летнее" наступление уже идет - эксперт

03:40

Маша Кондратенко оценила слухи о том, что она - Klavdia Petrivna

03:00

После удочерения двух девочек: Наталья Могилевская сообщила о своем новом "ребенке"

02:49

Будут проблемы и конфликты: 3 запрета, которые нельзя нарушать 30 апреля

02:30

Виктор Бронюк из группы ТиК стал жертвой мошенников

Реклама
02:02

Почему урчит в животе даже если не голоден: чем это опасно

01:24

Как избавиться от сорняков навсегда: раствор, который гарантированно поможет

29 апреля, понедельник
23:35

"Людей нужно вернуть": Зеленский поднял на Ставке вопрос о пленных

23:02

ВСУ отступают на фронте, ситуация осложняется из-за медленной помощи - NYT

22:39

Шоумен-воин Даниэль Салем встретил свою любовь с первого взглядаВидео

22:36

Угроза удара полумиллионной группировки: раскрыт сценарий захвата Харькова

22:21

Удар по набережной Одессы и взрывы в Харькове: каким оружием атаковала РоссияФото

21:33

Худшее впереди: в ВСУ дали мрачный прогноз и назвали сроки тяжелого периода

21:29

Арсен Мирзоян признался, как общается с бывшей женой

21:27

Будет тепло и солнечно: когда изменится погода и Украину накроют дожди

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Мода и красота
Красивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять