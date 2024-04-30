Снова невеста: Камалия подогрела слухи о новом замужестве

Певица не долго ходила в холостячках, и уже хвастается обручальным кольцом.

https://stars.glavred.info/snova-nevesta-kamaliya-podogrela-sluhi-o-novom-zamuzhestve-10561589.html Ссылка скопирована

Камалия новости - Камалия намекнула на второе замужество / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Год назад украинская певица Камалия объявила о разводе с мужем после 20 лет брака. С тех пор про ее личную жизнь ходит множество слухов - от расставания с Мохаммадом Захуром ради пиара до драматичного романа с абьюзером.

Как бы там ни бы было, сама артистка, похоже, абсолютно счастлива. Более того - она готовится к свадьбе.

Об этом Камалия сообщила в интервью для М1. Журналистка застала ее в свадебном платье во время съемок нового клипа. В кадре певица продемонстрировала не только подвенечный наряд, но и драгоценное кольцо в коробочке в форме сердца.

видео дня

Примерила ли она образ невесты только для съемок, или же планирует вскоре надеть его в реальной жизни, Камалия признаваться не стала. "Да, мне признаются в любви и я признаюсь в любви. И у меня есть даже кольцо. Скоро уже будет мое. Обмениваюсь кольцами с возлюбленным", - заинтриговала поклонников звезда.

Камалия новости - Камалия намекнула на второе замужество / скриншот YouTube

Камалия новости - Камалия намекнула на второе замужество / скриншот YouTube

Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Певица Камалия - последние новости:

Ранее Камалия откровенно рассказала про отношения с экс-мужем после развода. Поклонники артистки долго не могли поверить, что она разошлась с Мохаммадом Захуром после 20 лет вместе.

Также певица получила сложно прогнозируемое повреждение, о котором смущалась рассказать фанатам. Впрочем позже Камалия все же раскрыла подробности своей жуткой травмы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред