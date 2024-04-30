Снова невеста: Камалия подогрела слухи о новом замужестве

Год назад украинская певица Камалия объявила о разводе с мужем после 20 лет брака. С тех пор про ее личную жизнь ходит множество слухов - от расставания с Мохаммадом Захуром ради пиара до драматичного романа с абьюзером.
Как бы там ни бы было, сама артистка, похоже, абсолютно счастлива. Более того - она готовится к свадьбе.
Об этом Камалия сообщила в интервью для М1. Журналистка застала ее в свадебном платье во время съемок нового клипа. В кадре певица продемонстрировала не только подвенечный наряд, но и драгоценное кольцо в коробочке в форме сердца.
Примерила ли она образ невесты только для съемок, или же планирует вскоре надеть его в реальной жизни, Камалия признаваться не стала. "Да, мне признаются в любви и я признаюсь в любви. И у меня есть даже кольцо. Скоро уже будет мое. Обмениваюсь кольцами с возлюбленным", - заинтриговала поклонников звезда.
Кто такая Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
Певица Камалия - последние новости:
Ранее Камалия откровенно рассказала про отношения с экс-мужем после развода. Поклонники артистки долго не могли поверить, что она разошлась с Мохаммадом Захуром после 20 лет вместе.
Также певица получила сложно прогнозируемое повреждение, о котором смущалась рассказать фанатам. Впрочем позже Камалия все же раскрыла подробности своей жуткой травмы.
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