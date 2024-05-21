Не через постель влиятельных мужчин: Демин прокомментировал свой успех на ТВ

Слава Демин рассказал, что думает про слухи о его путях к известности на телевидении.

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Слава Демин новости - как Демин реагирует на слухи про интим в обмен на славу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Шоумен Слава Демин наиболее известен, как ведущий радио Люкс ФМ и интервьюер. Есть у него и заметные успехи на телевидении. Например, судейское кресло в музыкальном шоу "Співають всі" или ведущий проекта "Муз_Тренд", и т.д.

Успехи Демина на телевидении сплетники связывают с его интимной связью с влиятельными покровителями мужского пола. Шоумен про эти слухи прекрасно знает, и старается реагировать на них философски.

В эфире телеканала "Дім" он прокомментировал слухи про работу на ТВ и протекцию от мужчин-спонсоров в обмен на интимную близость.

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"Почти каждый говорил обо мне, что я попал на это шоу благодаря тому, что переспал с одним из продюсеров-мужчин. Я об этом тоже знаю. И сейчас, кстати, о "Муз_Тренд" тоже говорят, что я с кем-то переспал, чтобы попасть сюда на ведущего", - рассказал Слава Демин, и отметил, что считает сплетни неотъемлемой частью шоу-бизнеса, поэтому перестал обращать на них внимание.

Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к ниму в гости прихожят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведушего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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