Бой Усика против Фьюри: реакция украинских звезд на победу чемпиона

Андрей Шевченко чуть не разбил телефон, Катя Осадчая увидела в победе Усика знак для Украины, а Алеша не смогла сдержать слезы.

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Реакция украинских звезд на победу Александра Усика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Украинский боксер Александр Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира по боксу и стал лучшим боксером мира по версии The Ring. За боем века, который состоялся в ночь на 19 мая, наблюдал весь мир.

Больше всех победы спортсмена ожидали украинцы. В Сети появилось забавное видео, которое демонстрирует первую реакцию наших известных соотечественников в первые секунды после сокрушительной виктории Александра Усика.

Так другой всемирно известный украинский спортсмен Андрей Шевченко, который смотрел бой вживую, от радости чуть не выронил из рук телефон. Неподдельное счастье бывшего футболиста попало на видео.

видео дня

Владимир Кличко, за плечами которого также множество славных побед на боксерском ринге, был ошеломлен результатом Усика. Целая палитра эмоций на его лице отразилась за считанные секунды - от серьезной сосредоточенности, до радости и гордости за Александра Усика.

Смотрите видео реакции Андрея Шевченко и Владимира Кличко на победу Александра Усика:

"Усиииииикккккккк. Наш казак - чемпион. Спасибо за стойкость. Победа всегда за Украиной, потому что с нами Бог", - написали Григорий и Кристина Решетники в социальных сетях.

"Украина! Победа! Наш чемпион! Безграничная гордость! Это было мощно. Спасибо!" - написала Наталья Могилевская.

Реакция украинских звезд на победу Александра Усика / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Просто невероятный вечер! Абсолютный чемпион мира Александр Усик! Гордость в сердце и мурашки по телу! Слава Украине!" - поделился своими эмоциями Святослав Вакарчук.

"Абсолютный чемпион мира! Украина победит на каждом поле боя", - написала вдохновленная победой Усика Катя Осадчая.

Реакция украинских звезд на победу Александра Усика / instagram.com/kosadcha

"Абсолютный чемпион! Даже не могу описать свои чувства, это просто невероятное счастье какое-то! Гордимся и любим! Какой же молодец, боец и прекрасный человек! Не могу остановиться плакать от радости! Спасибо, Александр, за эти эмоции справедливой победы!" - пишет Елена Тополя.

"Огромная, абсолютная гордость", - подписал кадр мощного удара Усика Тарас Цымбалюк.

Реакция украинских звезд на победу Александра Усика / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Бой Усика против Фьюри - последние новости:

Украинский боксер Александр Усик в ночь с 18 на 19 в Саудовской Аравии на стадионе Kingdom Arena одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Также стало известно, какими были первые слова боксера после его оглушительной победы. Усик не сдержал слез, посвятив победу важному человеку в его жизни, которого нет в живых уже больше 10 лет.

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