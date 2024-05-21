Беременная четвертым жена 64-летнего Тигипко раскрыла пол будущего ребенка

39-летняя модель, блогер и бизнесвумен Алла Зиневич ждет ребенка от своего мужа, 64-летнего украинского предпринимателя и политического деятеля Сергея Тигипко. В паре уже растет трое сыновей (от предыдущих отношений у мужчины также есть еще четверо детей).
Зиневич находится на поздних сроках беременности, которую старалась провести максимально осознанно и с удовольствием. Роды уже близко, поэтому она решила все же поделиться с подписчиками, кто появится в ее с Тигипко семье уже совсем скоро.
Политик и его жена решили отказаться от проведения модных сейчас гендер-пати. Будущая мама в своем блоге в Instagram сделала скромный пост-сообщение.
Алла Зиневич опубликовала ролик, на котором она в роскошном кремовом платье достает из-за спины костюмчик для младенца. Им оказалось белое платьице с цветочной аппликацией и сатиновой юбочкой - четвертым ребенком Сергея Тигипко и Аллы Зиневич станет девочка.
Смотрите видео, на котором Алла Зиневич сообщает подписчикам пол ее четвертого ребенка от Сергея Тигипко:
Отношения Аллы Зиневич и Сергея Тигипко
Сергей Тигипко был во второй раз женат, когда познакомился с Аллой Зиневич. Он жил на две семьи - с Викторией Лопатецкой политик развелся, когда Зиневич уже родила от него троих сыновей. Про свои отношения Зиневич и Тигипко заявили лишь в 2021 году - совместным публичным выходом. В феврале 2024 года женщина сообщила, что ждет от мужа четвертого ребенка.
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