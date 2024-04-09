Артем Пивоваров засветил кольцо на безымянном пальце и заговорил о женитьбе

Музыкант дал редкий комментарий про свою возлюбленную.

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Артем Пивоваров свадьба - певец прокомментировал возможный брак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pivovarovmusic

Украинский певец Артем Пивоваров скрывает подробности своей личной жизни. Известно лишь, что с 2017 года артист состоит в отношениях с девушкой по имени Дарья.

Пивоваров снял ее в клипе на песню "Моя ночь", где по сюжету пара целовалась. Это пожалуй единственное яркое проявление чувств, которое он себе позволил на публике.

Однако недавно певца заметили с кольцом на безымянном пальце правой руки. В связи с этим стали появляться слухи о том, что Артем и Дарья поженились.

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В интервью для Люкс ФМ Артем Пивоваров заинтриговал фанатов комментарием по поводу его возможной женитьбы. "Планов очень много", - сказал певец, и отметил, что кольцо, которое многие приняли за обручальное, было лишь аксессуаром без какого-либо символизма.

Кто такой Артем Пивоваров? Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос країни-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твої вірші, мої ноти". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.

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Также украинская певица Lida Lee призналась в тайной зависимости из-за которой лишилась друзей. Она пыталась скрыть свои проблемы с алкоголем, но ее тайну выдал кто-то из ее близкого окружения.

Также капитан шоу "Я люблю Украину" и популярный шоумен Александр Педан заговорил об усыновлении. У него есть уже двое биологических детей, и теперь с женой он обсуждает возможность взять малыша из приюта.

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