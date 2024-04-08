Известная певица призналась в тайной зависимости из-за которой лишилась друзей

Не все близкие Lida Lee смогли пройти испытание жизненными трудностями.

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Lida Lee проблемы с алкоголем - певица признала зависимость / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

В конце января украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) попала на видео во время отдыха после выступления. Она сидела в баре и употребляла алкоголь в больших количествах. Тогда инсайдеры сообщили прессе, что артистка так переживает эмоциональный кризис из-за проблем в личной жизни.

На днях блогер-сплетник Богдан Беспалов выпустил ролик, в котором рассказал, опираясь на источники из близкого окружения Лиды Ли, что артистка действительно имеет проблемы с алкоголем, и сейчас проходит лечение от зависимости. В качестве доказательства он привел фрагмент видео, которое Скорубская отправляла друзьям в групповой чат из клиники.

Новость об этом быстро разлетелась по таблоидам. Lida Lee осталось лишь подтвердить, что сейчас она работает над решением проблем. Также в своем блоге в Instagram артистка выразила свое огорчение относительно того, что среди ее близкого окружения нашлись люди, которые не только не умеют хранить секреты, но и делятся ими с прессой.

видео дня

"В самый уязвимый период жизни от самых близких друзей нож в спину... Думаю, смогу когда-то рассказать, но не сейчас. Я не прощаюсь. Это лишь последний эпизод "Пропасти", - написала артистка.

Lida Lee проблемы с алкоголем - певица признала зависимость / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Кто такая Lida Lee? Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

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