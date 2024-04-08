Известная певица призналась в тайной зависимости из-за которой лишилась друзей

В конце января украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) попала на видео во время отдыха после выступления. Она сидела в баре и употребляла алкоголь в больших количествах. Тогда инсайдеры сообщили прессе, что артистка так переживает эмоциональный кризис из-за проблем в личной жизни.
На днях блогер-сплетник Богдан Беспалов выпустил ролик, в котором рассказал, опираясь на источники из близкого окружения Лиды Ли, что артистка действительно имеет проблемы с алкоголем, и сейчас проходит лечение от зависимости. В качестве доказательства он привел фрагмент видео, которое Скорубская отправляла друзьям в групповой чат из клиники.
Новость об этом быстро разлетелась по таблоидам. Lida Lee осталось лишь подтвердить, что сейчас она работает над решением проблем. Также в своем блоге в Instagram артистка выразила свое огорчение относительно того, что среди ее близкого окружения нашлись люди, которые не только не умеют хранить секреты, но и делятся ими с прессой.
"В самый уязвимый период жизни от самых близких друзей нож в спину... Думаю, смогу когда-то рассказать, но не сейчас. Я не прощаюсь. Это лишь последний эпизод "Пропасти", - написала артистка.
Кто такая Lida Lee?
Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.
Украинские звезды шоу-бизнеса:
Ранее супруга Виталия Козловского и его менеджер Юлия Бакуменко рассказала о партнерских родах, и выложила фото с малышом, которому родители дали необычное имя.
Также стало известно, что украинский боксер Вячеслав Узелков перенес сложную операцию на сердце. С начала года у него было несколько хирургических вмешательств в результате травм в профессиональном спорте.
Читайте также:
- "Сына обвинили в краже": Слава Демин рассказал про конфуз своего ребенка
- Муж MamaRika рассказал правду про кризис в отношениях с певицей
- Новый скандал: Потап в Германии пел на русском в пророссийском клубе
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред