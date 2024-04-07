Боксер Узелков перенес сложную операцию на сердце - первые подробности

44-летний украинский спортсмен показал себя в больничной палате.

https://stars.glavred.info/bokser-uzelkov-perenes-slozhnuyu-operaciyu-na-serdce-pervye-podrobnosti-10556036.html Ссылка скопирована

Вячеслав Узелков операция - что случилось с Узелковым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

В начел февраля украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков сообщил, что был близок к смерти. После этого он перенес несколько операций в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова, намекая, что его здоровье серьезно пострадало в результате многолетних занятий спортом на профессиональном уровне.

5 апреля 44-летний спортсмен сообщил, что готовится к сложной операции на сердце. Он признался, что боится, однако старался, не расклеиваться.

После этого он исчез из информационного пространства на двое суток. Сегодня Узелков опубликовал в Instagram свое фото из больничной палаты с перевязанной грудной клеткой. Он сообщил, что операция прошла успешно.

видео дня

"Всем привет. Я вышел из наркоза, я с новым сердцем и завтра у меня День рождения. Вот такой подарок я получил от врачей Киевского института сердца. Спасибо, жизнь продолжается, значит я тоже помогу кому-то", - сообщил Вячеслав Узелков.

Вячеслав Узелков операция - что случилось с Узелковым / instagram.com/uzelkov_official

Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее молодой папа Виталий Козловский рассекретил свою военную зарплату и должность в ВСУ, а также признался, на какие средства содержит жену и новорожденного сына.

Также звездная украинская танцовщица Алена Шоптенко рассказала про реабилитацию после операции. Артистка ходит с титановым крюком в колене из-за тяжелой травмы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред