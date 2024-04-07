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Боксер Узелков перенес сложную операцию на сердце - первые подробности

Анна Подгорная
7 апреля 2024, 16:14
44-летний украинский спортсмен показал себя в больничной палате.
Вячеслав Узелков
Вячеслав Узелков операция - что случилось с Узелковым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

В начел февраля украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков сообщил, что был близок к смерти. После этого он перенес несколько операций в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова, намекая, что его здоровье серьезно пострадало в результате многолетних занятий спортом на профессиональном уровне.

5 апреля 44-летний спортсмен сообщил, что готовится к сложной операции на сердце. Он признался, что боится, однако старался, не расклеиваться.

После этого он исчез из информационного пространства на двое суток. Сегодня Узелков опубликовал в Instagram свое фото из больничной палаты с перевязанной грудной клеткой. Он сообщил, что операция прошла успешно.

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"Всем привет. Я вышел из наркоза, я с новым сердцем и завтра у меня День рождения. Вот такой подарок я получил от врачей Киевского института сердца. Спасибо, жизнь продолжается, значит я тоже помогу кому-то", - сообщил Вячеслав Узелков.

Вячеслав Узелков
Вячеслав Узелков операция - что случилось с Узелковым / instagram.com/uzelkov_official

Кто такой Вячеслав Узелков?

Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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