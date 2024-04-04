На костылях и с крюком: Шоптенко рассказала про реабилитацию после операции

Сейчас звезда украинских шоу прилагает максимум усилий, чтобы иметь возможность в будущем вернуться на паркет.

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Алена Шоптенко после операции - танцовщица рассказала про реабилитацию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alena_shoptenko

В конце марта с украинской танцовщицей и хореографом Аленой Шоптенко произошел несчастный случай, в результате которого она порвала две из четырех связок коленного сустава. После сложной травмы последовала не менее сложная операция.

Чуть меньше недели после хирургического вмешательства Шоптенко не двигалась и не выходила на улицу. Теперь она может передвигаться на костылях. Свою первую за долгое время вылазку в мир она совершила в реабилитационный центр: операция - это полдела, впереди еще минимум два месяца процедур для восстановления.

Об этом танцовщица рассказала в своем блоге в Instagram. Она показала себя на костылях и в медицинском кабинете, а также раскрыла подробности операции.

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"Это я впервые сегодня выхожу в свет и искренне радуюсь, что уже могу это делать самостоятельно. Кстати, у меня в колене теперь есть титановый крюк. Пока не понимаю, как к этому относиться, но это важно для того, чтобы оно выдерживало нагрузку в будущем", - призналась Алена Шоптенко.

Алена Шоптенко после операции - танцовщица рассказала про реабилитацию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alena_shoptenko

Кто такая Алена Шоптенко? Алена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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