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Алан Бадоев рассказал, что певица-беглянка Anna Asti должна ему кучу денег

Дмитрий Видоменко
4 апреля 2024, 02:00
Певица-беглянка Anna Asti должна режиссеру Алану Бадоеву деньги за съемки музыкального клипа и долг пока не отдает категорически.
Бадоев, Асти
Anna Asti должна 30 тысяч долларов Алану Бадоеву / коллаж Главред, фото УНИАН

34-летняя певица Anna Asti (уроженка Украины), которая активно продолжает строить свою карьеру в стране-агрессоре России даже после полномасштабного вторжения путинских войск в Украину, задолжала крупную сумму денег украинскому режиссеру-клипмейкеру Алану Бадоеву. Об этом он рассказал в интервью порталу "Гордон".

Бадоев рассказал, что певица в момент начала вторжения РФ месте со своим мужем, российским бизнесменом Станиславом Юркиным, находилась в Украине. Три дня они были в Одессе, а после каким-то образом уехали.

Накануне, как оказалось, певица снимала клип вместе с Аланом Бадоевым ‒ и он признался, что вложил деньги в костюмы для съемок, поскольку не ожидал, что начнется полномасштабная война. В общем, Бадоев потратил на этот проект около 30 тысяч долларов США, которые певица до сих пор ему не вернула.

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Режиссер со смехом говорит, что в каждом своем интервью напоминает певице о долге, но пока она, очевидно, не планирует возвращать ему деньги.

"Anna Asti — это просто бомба. Я ей через все интервью передаю: ты мне должна "тридцатник". Помнишь, Анна? "Тридцатник" зелени". Она подумала, что у нас война — зачем там расплачиваться? Все нормально", — подытожил он.

Кто такой Алан Бадоев?

Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Довга доба", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.

Напомним, ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.

Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в РФ, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.

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