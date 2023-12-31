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Алан Бадоев рассказал, что случилось с его детьми от "молчуньи" Жанны Бадоевой

Дмитрий Видоменко
31 декабря 2023, 17:34
Украинский режиссер Алан Бадоев откровенно рассказал о своих отношениях с сыном и дочерью от Жанны Бадоевой, которые сейчас находятся за границей.
Бадоев, Жанна, дети
У Алана Бадоева и его экс-супруги Жанны двое совместных детей / коллаж Главред, Instagram и УНИАН

Украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев впервые за долгое время поделился, какие отношения у него с его детьми от брака с Жанной Бадоевой ‒ которая уже много лет строит карьеру на телевидении в стране-агрессоре РФ (и ни слова не говорит о войне, которую кремлевский режим развязал против Украины).

Бадоев убеждает, что он постоянно на связи с дочерью Лолитой и сыном Борисом. По словам Алана, он всегда пытается быть рядом и поддерживать их в нужный момент. Впрочем, из-за полномасштабного вторжения они уже долгое время не виделись.

Бадоев, Жанна, дети
Сын Алана Бадоева Борис / Instagram

"До полномасштабного вторжения каждый Новый год мы собирались вместе, сейчас это невозможно по понятным причинам. Но я тесно контактирую с детьми, они взрослеют, у них появляются новые вопросы по жизни, и я стараюсь всегда быть рядом, подтолкнуть их к ответам. Боря – режиссер, продюсер и сценарист. Ему нравится документальные проекты: он создает цикл о творческих людях, об их профессиональной тропе. Лола заканчивает школу и готовится к поступлению в университет, сейчас мы рассуждаем над направлением, куда именно. Она тоже увлекается режиссурой, каждый день радует и удивляет меня своим ощущением мира. Люблю их безгранично!", – сказал он.

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Бадоев, Жанна, дети
Дочь Алана Бадоева Лолита / Instagram

Напомним, Жанна Бадоева, для которой Украина была второй Родиной, подарившей ей известность, молчит про войну, и после 24 февраля продолжает жить и работать на страну-агрессора. 7 января 2023 года ведущая была внесена украинским правительством в санкционный список лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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Жанна Бадоева Алан Бадоев новости шоу бизнеса
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