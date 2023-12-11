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Жанна Бадоева заменит Максима Галкина на пропагандистском канале в РФ

Анна Подгорная
11 декабря 2023, 14:48
Бадоева перестала скрывать, что деньги ее интересуют больше, чем судьба соотечественников.
Максим Галкин, Жанна Бадоева
Жанна Бадоева будет вести шоу Максима Галкина на Первом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/zhanna_badoeva

Российский комик Максим Галкин после приобретения статуса иностранного агента лишился работы в стране-оккупанте. В частности его уволили с пропагандистского Первого канала - там он с 2016 года вел детское шоу "Лучше всех". В январе 2022 года закончились съемки последних выпусков проекта.

После выезда Галкина из страны на болотах судьба "Лучше всех" оставалась неизвестной, и съемки новых эпизодов не велись якобы из-за "запланированного отпуска.

Теперь же росСМИ объявили, что шоу возвращается на экраны, ведь Галкину нашли замену. Теперь его вести будет Жанна Бадоева, которая заслужила популярность благодаря украинскому тревел-проекту "Орел и решка".

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Бадоева, для которой Украина была второй родиной, подарившей ей известность, молчит про войну, и после 24 февраля продолжает жить и работать на страну-агрессора. 7 января 2023 года ведущая была внесена украинским правительством в санкционный список лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

Ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Пугачеву с Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.

Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.

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