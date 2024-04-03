Оля Цибульская впервые призналась, почему на самом деле перестала петь с Дзидзьо

Певица отметила, что опасается нового всплеска ревности.

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Оля Цибульская и Дзидзьо - почему артисты больше не поют дуэтом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская вместе с музыкальным проектом музыканта Михаила Хомы "DZIDZIO" записала два хита - "Чекаю. Цьом" (2017) и "Киця" (2020). Оба трека были весьма благоприятно восприняты публикой, однако творческие коллаборации между Цибульской и Дзидзьо закончились, едва начавшись.

Артисты познакомились еще в юности и со временем стали кумовьями. Более того - именно Михаил убедил Олю доверится своему таланту и отправляться на покорение украинского шоу-бизнеса.

Позже, когда оба стали знаменитыми, Цибульской и Дзидзьо даже приписывали роман, который певцы отрицали. Многие считали, что именно эти слухи разрушили их творческое сотрудничество и рассорили их, как друзей.

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Недавно певица в проекте Сніданок з 1+1 решила наконец признаться, почему больше не поет с Михаилом Хомой. Она отметила, что сейчас действительно редко видится с ним, но сотрудничество прекратилось из-за разницы в творческих амбициях - каждый из них искал новых горизонтов.

"Нам уже хватит. Мы уже напелись. Теперь он с Пономаревым. Не хочу, чтобы они ревновали друг друга ко мне", - подшутила Оля Цибульская, и отметила, что, возможно, найдет себе нового партнера для дуэта.

Кто такая Оля Цибульская? Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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