"Сделал это не со зла": Вакарчук извинился за свою политическую карьеру

Украинский певец Святослав Вакарчук имеет репутацию противоречивого политика. Дважды он избирался народным депутатом Верховной рады Украины (сентябрь 2007-декабрь 2008 и май 2019-июнь 2020) и дважды снимал с себя полномочия досрочно. Кроме того он был основателем и председателем политической партии "Голос".
Летом 2020 года фронтмен Океана Эльзы официально завершил свою политическую карьеру. Сегодня артист считает эту часть своей деятельности ошибкой.
"Думаю, что в свое время сделал большую ошибку, когда недооценил уровень надежды людей на конкретную личность в политике. Я недооценил, насколько на меня, как человека, многие возлагали большие надежды. Я не осознавал, что мой подход к политике, когда ты приходишь для того, чтобы помочь другим людям себя проявить и стать теми, кем они есть, создать новую среду, отличается от ощущения большинства людей, для которых нужен конкретный человек, в которого они хотят олицетворенно вложить свои мечты, желания и остальное", - рассказал музыкант в интервью Андрею Любке, и отметил, что больше никогда не хотел бы заниматься политикой.
Также Святослав Вакарчук принес свои извинения за то, что не оправдал надежды украинцев на этом поприще: "Я этого недооценил и хочу извиниться перед всеми этими людьми. Потому что я, определенным образом, их ожидания, которые они на меня возлагали, не оправдал. Я это сделал совершенно не со зла. Моя ошибка тогда была в том, что я не осознал этого. Поэтому мне за это на самом деле очень больно внутри".
При этом музыкант абсолютно уверен, что его деятельность во время полномасштабной войны - концерты на нуле, общение с нашими защитниками и благотворительные выступления - приносит Украине больше пользы, чем его труды на политическом поприще.
Кто такой Святослав Вакарчук?
Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Окена Эльзы.
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