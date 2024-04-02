Непростой холостяк: Добрынин прокомментировал слухи о своей бисексуальности

Поклонники Никиты Добрынина теперь еще больше заинтригованы подробностями личной жизни шоумена.

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Никита Добрынин бисексуальность - что говорит ведущий про любовь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nikitadobrynin

Украинский ведущий и бывший участник "Холостяка" Никита Добрынин в конце февраля впервые после развода с блогершей Дашей Квитковой подтвердил, что больше не одинок. Он отрицал роман с известной моделью, и заявил, что его партнер - непубличная личность.

Вскоре после этого в прессе стали ходить слухи о том, что ведущему по душе и мужчины, и женщины. Недавно для шоу "У ліжку" он прокомментировал свою сексуальную ориентацию.

Стоит отметить, что своим ответом Добрынин еще больше заинтриговал поклонников. Он намекнул, что знаки внимания получает от фанатов обоих полов, и принимает их с радостью.

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"Мне нравится нравиться нравиться абсолютно разным людям. И парням, и девушкам. Я уважаю и женщин, и мужчин, поэтому не буду отвечать на провокационные вопросы", - заявил ведущий, оставив всех в полнейшем замешательстве.

Кто такой Никита Добрынин? Никита Добрынин (настоящее имя - Влад Вакулович) - украинский теле- и радиоведущий (хит-парад "Золотой Граммофон на М1, "Майдан’s", "Я Люблю Україну", "Голос Країни" и пр.), журналист. Был главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк" (9 сезон).

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