Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода

Украинская визажистка Лилия Реус на днях рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу. Теперь же девушка поделилась с поклонниками, где она находится с дочерью Александрой.
На своей странице в Instagram Реус опубликовала видео, как она отдыхает с дочерью в Египте на побережье Красного моря. Также она обозначила локацию: Шарм-эль-Шейх.
"Свершена мечта", - кратко написала Реус.
В Египте Лилия отдыхает вместе с подругой Дарьей и дочерью Александрой. На видео они позируют в аэропорту, а также в купальниках на фоне бассейна, исполняя трендовый танец.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, Мурат Налчаджиоглу заявил, что не собирается жить в РФ, чтобы быть ближе к дочери от предательницы Украины Ани Лорак.
А также Мурат Налчаджиоглу, несмотря на то, что является гражданином Турции, горячо поддерживает Украину в противостоянии российским оккупантам.
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