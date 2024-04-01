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Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода

Элина Чигис
1 апреля 2024, 13:08
Лилия Реус вместе с дочерью отправилась в Египет на побережье Красного моря сразу же после развода с Налчаджиоглу.
Мурат Налчаджиоглу, Лилия Реус
Лилия Реус улетела на отдых с дочерью и подругой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___/

Украинская визажистка Лилия Реус на днях рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу. Теперь же девушка поделилась с поклонниками, где она находится с дочерью Александрой.

На своей странице в Instagram Реус опубликовала видео, как она отдыхает с дочерью в Египте на побережье Красного моря. Также она обозначила локацию: Шарм-эль-Шейх.

видео дня

"Свершена мечта", - кратко написала Реус.

В Египте Лилия отдыхает вместе с подругой Дарьей и дочерью Александрой. На видео они позируют в аэропорту, а также в купальниках на фоне бассейна, исполняя трендовый танец.

Кто такой Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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Отметим, Мурат Налчаджиоглу заявил, что не собирается жить в РФ, чтобы быть ближе к дочери от предательницы Украины Ани Лорак.

А также Мурат Налчаджиоглу, несмотря на то, что является гражданином Турции, горячо поддерживает Украину в противостоянии российским оккупантам.

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