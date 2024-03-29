Совсем другая: бывшая жена Мурата Налчаджиоглу поразила внешним видом

Украинская визажистка Лилия Реус, которая вчера обьявила, что официально развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, показала новые фото.
На своей странице в Instagram разместила подборку свежих фото и поразила своим цветущим видом.
Реус показалась в голубом платье с цветочным принтом.
"Конец одного пути всегда является началом другого", – написала Лилия.
Поклонники Лилии написали множество позитивных комментариев и поддержали девушку после развода:
"Это достойнейший развод и самое достойное поведение женщины. Лиля, Вы огромный пример для других. Сияйте! Мы с вами!";
"Все будет хорошо, конец – это новое начало жизни, другой жизни!!!";
"С началом новой жизни! Удачи вам!"
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, недавно Лилия Реус показала редкое фото с дочерью в то время, как ее муж Мурат Налчаджиоглу уехал за границу отдыхать с любовницей.
А также бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу попытался в очередной раз защитить новую избранницу, но выдал случайно подробности второго развода.
Читайте больше:
- Новая пассия Мурата Налчаджиоглу засветила кольцо на безымянном пальце
- Опять за старое: Мурат Налчаджиоглу женится в третий раз
- Мурат Налчаджиоглу веселится на отдыхе с родственниками любовницы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред