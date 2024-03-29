Совсем другая: бывшая жена Мурата Налчаджиоглу поразила внешним видом

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу порадовала поклонников новыми снимками и удивила своей красотой.

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Лилия Реус показалась после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Украинская визажистка Лилия Реус, которая вчера обьявила, что официально развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, показала новые фото.

На своей странице в Instagram разместила подборку свежих фото и поразила своим цветущим видом.

Реус показалась в голубом платье с цветочным принтом.

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"Конец одного пути всегда является началом другого", – написала Лилия.

Поклонники Лилии написали множество позитивных комментариев и поддержали девушку после развода:

"Это достойнейший развод и самое достойное поведение женщины. Лиля, Вы огромный пример для других. Сияйте! Мы с вами!";

"Все будет хорошо, конец – это новое начало жизни, другой жизни!!!";

"С началом новой жизни! Удачи вам!"

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Отметим, недавно Лилия Реус показала редкое фото с дочерью в то время, как ее муж Мурат Налчаджиоглу уехал за границу отдыхать с любовницей.

А также бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу попытался в очередной раз защитить новую избранницу, но выдал случайно подробности второго развода.

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