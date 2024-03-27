"Уже на полпути": жена Мурата Налчаджиоглу дала фору его любовнице

Официальная жена украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу, который также был женат на Ани Лорак, украинская визажистка Лилия Реус опубликовала в сети серию новых снимков.
Отметим, Мурат все еще официально женат с Лилией, но пара не вместе. Бизнесмен время зря не терял и уже нашел новую возлюбленную, которую даже познакомил с дочерью от Ани Лорак.
Реус показала впечатляющий черный наряд на своей странице в Instagram. Лилия позировала снялась в облегающих брюках, ботфортах, топе и куртке. Образ она дополнила солнцезащитными очками. Для одного из снимков она подняла ногу.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Напомним, Лилия Реус показала редкое фото с дочерью в то время, как ее муж уехал за границу отдыхать с любовницей.
А также новая избранница Мурата Налчаджиоглу, модель Анастасия Foxy, засветила крупный камушек на безымянном пальце. Поклонники уже предположили, что скоро будет свадьба.
Читайте больше:
- Мурат Налчаджиоглу познакомил дочь от Ани Лорак с новой пассией
- Бывшая жена Мурата Началджиоглу впервые подтвердила их расставание
- "Унижает меня, как человека": Мурат Налчаджиоглу высказался про развод с Реус
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред