"Забудь ты того бабника": жена Мурата Налчаджиоглу публично расплакалась

Жена украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу, визажистка Лилия Реус, которая официально еще состоит с ним в браке после расставания, показала свое состояние на камеру.
На своей странице в Instagram Лилия опубликовала новый пост. На видео она лежит в постели и смотрит в одну точку со слезами на глазах.
"Такие дни тоже бывают, поэтому даю себе право на них", – отметила Реус.видео дня
Подписчики не смолчали и поддержали Реус:
"Красотулечка, поплачь, обязательно поплачь, если хочется. А потом свари себе вкусный кофе и открой самую вкусную шоколадку. Помни, чтобы увидеть радугу, надо пережить дождь";
"Лилечка, никто не стоит ваших слез. Вы очень обаятельная девушка, у вас непременно будет все хорошо!";
"Лиля, да забудь ты того бабника, он любит не сердцем, сейчас она, а потом еще кто-то… Жизнь еще долгая, отпусти он не стоит слез твоих".
Что случилось у Реус неизвестно, возможно, это связано с ее мужем, ведь Налчаджиоглу уже нашел другую любовь. Мурат состоит в отношениях с украинской блогершой Анастасией Foxy, которая в своих соцсетях показывает, как они счастливы вместе.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Напомним, любовница Мурата Налчаджиоглу Анастасия Foxy засветила роскошное кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце. Влюбленные непрерывно клянутся друг другу в нежных чувствах в социальных сетях, и, по слухам, уже живут вместе.
А также Лилия Реус, после расставания с Муратом Налчаджиоглу, расцвела и показала горячий рождественский образ.
Читайте больше:
- Предательница Лорак устроила праздник дочери в Москве: Мурат отказался ехать в Россию
- Молодая жена Мурата Налчаджиоглу высказалась про трудности в их жизни
- Мурат Налчаджиоглу категорично заявил, почему не согласен жить в РФ с дочерью