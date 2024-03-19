"Забудь ты того бабника": жена Мурата Налчаджиоглу публично расплакалась

Лилия Реус показала, как проходят не наилучшие ее дни, она позволила себе быть слабой и погрустить.

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Лилия Реус показала, как грустит / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___/, instagram.com/anastasija_foxy2/

Жена украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу, визажистка Лилия Реус, которая официально еще состоит с ним в браке после расставания, показала свое состояние на камеру.

На своей странице в Instagram Лилия опубликовала новый пост. На видео она лежит в постели и смотрит в одну точку со слезами на глазах.

"Такие дни тоже бывают, поэтому даю себе право на них", – отметила Реус. видео дня

Подписчики не смолчали и поддержали Реус:

"Красотулечка, поплачь, обязательно поплачь, если хочется. А потом свари себе вкусный кофе и открой самую вкусную шоколадку. Помни, чтобы увидеть радугу, надо пережить дождь";

"Лилечка, никто не стоит ваших слез. Вы очень обаятельная девушка, у вас непременно будет все хорошо!";

"Лиля, да забудь ты того бабника, он любит не сердцем, сейчас она, а потом еще кто-то… Жизнь еще долгая, отпусти он не стоит слез твоих".

Что случилось у Реус неизвестно, возможно, это связано с ее мужем, ведь Налчаджиоглу уже нашел другую любовь. Мурат состоит в отношениях с украинской блогершой Анастасией Foxy, которая в своих соцсетях показывает, как они счастливы вместе.

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Напомним, любовница Мурата Налчаджиоглу Анастасия Foxy засветила роскошное кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце. Влюбленные непрерывно клянутся друг другу в нежных чувствах в социальных сетях, и, по слухам, уже живут вместе.

А также Лилия Реус, после расставания с Муратом Налчаджиоглу, расцвела и показала горячий рождественский образ.

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