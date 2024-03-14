Пока муж с любовницей: жена Мурата Налчаджиоглу сделала новое заявление

Лилия Реус, после расставания с Муратом Налчаджиоглу, поразмышляла в своих соцсетях.

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Лилия Реус показала новые фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___/

Украинская визажиста Лилия Реус, которая еще состоит в официальном браке с бывшим мужем предательницы Ани Лорак, опубликовала новые снимки.

На своей странице в Instagram Лилия разместила свежие фото, на которых позировала в боди с вырезами, брюках с широкими штанинами и объемной укороченной куртке. Свой лук она дополнила солнцезащитными очками и сумкой среднего размера.

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"Каждый пережил что-то, что изменило его", – написала Лилия под фото.

Отметим, после расставания с Налчаджиоглу, Мурат быстро нашел себе новую девушку, с которой уже познакомил дочь от Ани Лорак.

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Добавим, недавно новая девушка Мурата Налчаджиоглу едко высказалась про его вторую жену Лилию Реус. И сказала, что совсем не ревнует своего бойфренда к его прошлому.

А также бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу попытался в очередной раз защитить новую избранницу, но выдал случайно подробности второго развода.

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