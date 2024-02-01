Новая пассия Налчаджиоглу жестко высказалась про его вторую жену Лилию Реус

Анастасия Foxy не интересуется насыщенным прошлым своего избранника.

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Анастасия Foxy высказалась про вторую жену Мурата Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Новая девушка турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, 28-летняя модель Анастасия Foxy, живет свою лучшую жизнь и не скрывает, что возлюбленный делает ее ярче. Всеми силами она старается доказать, что его прошлое ее ничуть не тревожит.

Так недавно она ответила на несколько откровенных вопросов про бойфренда и его вторую экс-супругу - визажистку Лилию Реус. Ситуация получилась пикантная: Налчаджиоглу и Реус встречались около трех лет и поженились летом 2023 года. Спустя 4 месяца после свадьбы их брак распался, и Мурат практически сразу закрутил роман с Анастасией.

Модель, в свою очередь, не видит в этом ничего странного. С турецким бизнесменом она познакомилась на светском мероприятии, и между ними сразу возникла химия. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

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Также Фокси призналась, что лично с Реус не знакома, так как не видит в этом необходимости. "Я ее не знаю. И собственно, зачем? В моем окружении достойные люди с правильными ценностями, взглядами и образом жизни. Важно быть, а не казаться", - едко заметила она.

Также Анастасия отметила, что ничуть не ревнует Мурата ни к Лилии, ни в принципе: "Смешно. Я не ревную Мурата в принципе. Мне хватает уверенности в себе и своем мужчине. Его отношение ко мне не дает никаких сомнений".

Анастасия Foxy высказалась про вторую жену Мурата Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2

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