Украинский боксер Усик в четвертый раз стал отцом

Жена спортсмена подтвердила радостную новость и раскрыла пол и имя новорожденного.

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Александр и Екатерина Усик в четвертый раз стали родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa, instagram.com/usyk_kate1505

Украинский боксер-профессионал Александр Усик и его супруга Екатерина стали родителями в четвертый раз. О том, что в их семье появился еще один малыш, сообщил ведущий Слава Демин в своем YouTube-шоу.

Про пополнение в семье ему рассказали счастливые родители. Так в семье Усиков 28 января 2024 года появилась еще одна девочка, которую назвали Марией.

Спортсмен с женой не делали публичных заявлений про беременность Екатерины, и старались сохранить ее положение в секрете. Лишь в октябре, когда у избранницы боксера был уже очень внушительный животик, ее засняли на крестинах у ребенка Дениса Беринчика. Однако и тогда пара не стала ничего комментировать.

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Теперь же Екатерина, после того как Демин обнародовал новость, в своем блоге в Instagram показала несколько "беременных" фото и бирку из роддома, а также выразила слова благодарности за поздравления с пополнением в семье.

Мария - четвертый ребенок в семье Усиков. Боксер с женой также воспитывают дочь Елизавету (2010 г.р.) и двоих сыновей Кирилла (2013 г.р.) и Михаила (2015 г.р.).

Александр и Екатерина Усик в четвертый раз стали родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usyk_kate1505

Ранее известный артист балета Александр Стоянов подогрел слухи про расставание со своей женой - украинской примой Екатериной Кухар, которые стали появляться в конце октября 2023 года.

Также украинская певица KOLA впервые показала фото со свадьбы в Праге. Анастасия Прудиус (настоящее имя артистки) хранила брак в секрете, и рассказала о нем лишь недавно.

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