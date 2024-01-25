Певица KOLA впервые показала фото со свадьбы в Праге: есть ли на них жених

На фотографиях, которые певица Анастасия Прудиус сделала в день регистрации брака с Вячеславом, есть и ее мама, которая помогала одеваться невесте.

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KOLA показала фотографии со свадьбы в Праге / Коллаж: Главред, фото Telegram-канал певицы KOLA

Певица KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, впервые решила показать фотографии со своей свадьбу с мужем-иностранцем Вячеславом, который старше девушки на 13 лет.

В своем Telegram-канале она опубликовала фото, которые были сделаны в день регистрации брака. Певица показала часть подготовки к официальной церемонии. Анастасия выбрала белую рубашку с корсетом и атласную юбку оливкового цвета. Образ был дополнен сумочкой.

Девушке одеваться помогала мама, она затягивала корсет. Без смеха, судя по фотографиям, не обошлось.

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Певица KOLA готовится к свадьбе / Telegram-канал KOLA

KOLA c мамой / Telegram-канал KOLA

Что известно о муже певицы KOLA

А вот жениха певица решила не показывать. О нем лишь известно, что зовут Вячеслав. На 13 лет старше Анастасии. Родился в Днепре, в детстве с родителями эмигрировал в Израиль. Летом 2022 пара познакомилась за границей в ходе благотворительного мероприятия, где выступала KOLA.

Летом прошлого года Вячеслав сделал Насте предложение.

Свадьбу сыграли в Праге.

Ранее певица Kola в купальнике впервые показала мужа-иностранца. Ее муж случайно попал в кадр, однако особо его не видно.

Осенью прошлого года Анастасия Прудиус рассказала, как будущий муж сделал ей предложение. KOLA сказала ему, что не покинет Украину и он должен принять ее выбор.

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