Певица KOLA впервые показала фото со свадьбы в Праге: есть ли на них жених

Певица KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, впервые решила показать фотографии со своей свадьбу с мужем-иностранцем Вячеславом, который старше девушки на 13 лет.
В своем Telegram-канале она опубликовала фото, которые были сделаны в день регистрации брака. Певица показала часть подготовки к официальной церемонии. Анастасия выбрала белую рубашку с корсетом и атласную юбку оливкового цвета. Образ был дополнен сумочкой.
Девушке одеваться помогала мама, она затягивала корсет. Без смеха, судя по фотографиям, не обошлось.
Что известно о муже певицы KOLA
А вот жениха певица решила не показывать. О нем лишь известно, что зовут Вячеслав. На 13 лет старше Анастасии. Родился в Днепре, в детстве с родителями эмигрировал в Израиль. Летом 2022 пара познакомилась за границей в ходе благотворительного мероприятия, где выступала KOLA.
Летом прошлого года Вячеслав сделал Насте предложение.
Свадьбу сыграли в Праге.
Ранее певица Kola в купальнике впервые показала мужа-иностранца. Ее муж случайно попал в кадр, однако особо его не видно.
Осенью прошлого года Анастасия Прудиус рассказала, как будущий муж сделал ей предложение. KOLA сказала ему, что не покинет Украину и он должен принять ее выбор.