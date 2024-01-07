Певица Kola в купальнике впервые показала мужа-иностранца

Анастасия Прудиус показала нежные снимки с романтического отдыха с возлюбленным.

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Певица KOLA показала фигуру в купальнике и мужа-иностранца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official

Популярная украинская певица Kola (настоящее имя - Анастасия Прудиус) в 2023 году раскрыла главную интригу своей личной жизни - она вышла замуж. Избранник старше ее на 13 лет, имеет двоих детей и проживает в Израиле (он родом из Днепра, но переехал в другую страну еще в детстве).

Артистка счастлива обрести неожиданное семейное счастье, и не упускает возможность провести время с возлюбленным. Так на зимние праздники Кола устроила себе отпуск - отправилась с мужем на запад Украины, в Яворов.

Атмосферными снимками оттуда певица поделилась в своем блоге в Instagram. Так стремительно расцветающую знаменитость поклонники смогли едва ли не впервые увидеть в купальнике - она показала купание в джакузи под открытым небом.

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Также на одном из фото можно разглядеть и избранника Прудиус: певица делала сэлфи в зеркале, а ее муж случайно попал в кадр. Впрочем, лицо своего благоверного Кола раскрывать совершенно не торопится.

Певица KOLA показала фигуру в купальнике и мужа-иностранца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official

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