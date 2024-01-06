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"Я антисекс для него": Цибульская рассказала про отношения с известным мужчиной

Анна Подгорная
6 января 2024, 23:38
Оля Цибульская призналась, с кем из мужчин дружит, и почему.
Оля Цибульская
Оля Цибульская рассказала про дружбу с Андреем Черноволом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская долгое время скрывала от общественности имя и личность своего супруга. Пока она хранила этот секрет, артистке приписывали множество романов с известными мужчинами, в том числе с ее кумом и близким другом - певцом Михаилом Хомой (Дзидзьо).

К такой "славе" Оля относится с юмором. В шоу "Чат дівчат" от Люкс ФМ она призналась, что легко находит общий язык и заводит дружбу с мужчинами, из-за чего про нее появляется множество слухов.

"С мужиками я классно дружу. Мне с мужчинами приписывали разные романы, которые шумели на всю страну, да? Я действительно умею с мужчинам дружить. И в своих друзьях-мужчинах я не вижу сексуального партнера", - рассказывает Цибульская.

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Так артистка рассказала про свою дружбу с ведущим Андреем Черноволом. Они близки, но ничего физического и романтического между не было и быть не может, убеждена певица.

"Вот смотрите, я дружу с Андреем Черноволом тысячу лет. Он антисекс для меня, я антисекс для него, потому что я жирная, а он любит худых, красивых блондинок, а мне не нравятся худые... То есть он не вызывает у меня... Но такой близости душевной, духовной и таких прямо очень грязных шуток, троллинга на грани с хейтом конкретным я себе не позволяю ни с кем", - говорит Оля Цибульская.

Ранее украинская певица Тоня Матвиенко впервые обнародовала последние слова мамы - легендарной Нины Матвиенко, которая ушла из жизни в начале октября 2023 года.

Также стало известно, что популярный украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес после праздников попал в больницу. В его блоге появились кадры, где он лежит под капельницей.

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