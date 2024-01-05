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Дантес после праздников попал в больницу: что произошло

Дмитрий Видоменко
5 января 2024, 02:40
Известный поп-певец Владимир Дантес напугал поклонников, показав в Сети фотографию, на которой он лежит в больнице под капельницей.
Дантес
Дантес после новогодних праздников оказался в больнице / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский поп-певец, шоумен и комик Владимир Дантес заставил фанатов заметно поволноваться за него. В Instagram-stories артист опубликовал фото, которое было сделано прямо на больничной койке.

Певец показал, что к его руке была присоединен катетер, в которой поступала жидкость из капельницы. Поклонники шоумена уже начали волноваться, все ли с ним хорошо и не произошло ли что-нибудь с его здоровьем.

Впрочем, в следующем посте Дантес недвумысленно намекнул, что ему для профилактики поставили витаминную капельницу ‒ мол, очень полезно для организма, особенно после праздников. И он якобы заказал аналогичную процедуру и своей возлюбленной ‒ Даше Кацуриной.

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"Что вы знаете о топовых постпраздничных свиданиях? Подарил Даше Кацуриной поход на витаминную и очистительную капельницу", — написал Дантес.

Напомним, ранее Дорофеева рассказала смешную историю, как Миша Кацурин делал ей предложение. Кроме того певица раскрыла, стала ли она после свадьбы брать фамилию мужа.

Также Надя Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным, который начался еще когда про их роман ходили лишь неподтвержденные слухи. Сейчас критика обрушилась на пару с новой силой.

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Владимир Дантес новости шоу бизнеса
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