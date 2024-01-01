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Кацурина показала, как отдыхает в Карпатах с Дантесом и детьми

Дмитрий Видоменко
1 января 2024, 04:00
Даша Кацурина и Владимир Дантес отправились отдыхать в Карпаты большой компанией - с детьми и родителями.
Дантес, Кацурина
Дантес и Кацурина отправились на отдых в Карпаты / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Блогер и бизнесвумен Даша Кацурина и ее возлюбленный, поп-певец и стендап-комик Владимир Дантес отправились отдыхать в Карпаты на новогодние праздники ‒ вместе с ее детьми от первого брака (Сашей и Иваном), и родителями. Фото и видео с отдыха девушка делится в Instagram.

В Карпатах пара весьма активно проводит время ‒ катается на лыжах и изучает местные традиции.

Кроме того, Кацурина активно демонстрирует долгожданный отдых в Stories. Она показала, как ее дочь готовится к спуску на лыжах вместе с Дантесом и процесс катания по склону.

видео дня
Кацурина, Дантес, дети

А вечером вся семья, включая родителей Кацуриной, собралась за столом, чтобы поиграть в настольные игры.

Кацурина, Дантес, дети

Напомним, ранее Дорофеева рассказала смешную историю, как Миша Кацурин делал ей предложение. Кроме того певица раскрыла, стала ли она после свадьбы брать фамилию мужа.

Также Надя Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным, который начался еще когда про их роман ходили лишь неподтвержденные слухи. Сейчас критика обрушилась на пару с новой силой.

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Владимир Дантес новости шоу бизнеса Даша Кацурина
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