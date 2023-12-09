Дорофеева рассказала, кто в их семье с Кацуриным больше приносит денег в дом

Надя Дорофеева рассекретила стоимость самого дорогого подарка, который ей сделал муж Михаил Кацурин

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Дорофеева говорит, что зарабатывает меньше Кацурина / коллаж фото УНИАН и Instagram.com/misha_katsurin/

Известная поп-певица Надя Дорофеева (бывшая солистка группы "Время и стекло") озвучила стоимость самого дорогого подарка, который ей сделал муж, музыкант и ресторатор Михаил Кацурин. Откровениями девушка делилась в эфире "Нашего радио".

"Я смотрю сразу на кольцо, которое подарил Миша. Стоит где-то 4−5 тысяч долларов. Это подарок на помолвку. Я никогда в жизни не носила такого. На мне сережки сейчас от H&M. Это мое первое дорогое украшение", — отметила Дорофеева.

Также у Дорофеевой поинтересовались, сколько она зарабатывает в месяц. Но артистка не стала прямо ничего говорить.

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"Фиг вам. Это хороший вопрос. Он всегда интересует всех людей. Именно поэтому я на него не отвечу. Во-первых, что бы я сейчас не сказала, многие могут сказать: "Серьезно, я думала она там вообще". Поэтому я хочу сказать, что я в принципе такими штуками не триггерила бы людей", — сказала исполнительница.

Как говорила девушка, в их семье супруг Михаил зарабатывает больше нее.

Напомним, ранее Дорофеева рассказала смешную историю, как Миша Кацурин делал ей предложение. Кроме того певица раскрыла, стала ли она после свадьбы брать фамилию мужа.

Также Надя Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным, который начался еще когда про их роман ходили лишь неподтвержденные слухи. Сейчас критика обрушилась на пару с новой силой.

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