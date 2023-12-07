Дорофеева рассказала, общается ли с Дантесом и что думает о проделках Потапа

Певица Надя Дорофеева представила новый трек "Хай пишуть", призналась, общается ли с Дантесом после развода и что думает о ненависти в сторону Потапа.

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Дорофеева рассказала о Дантесе и Потапе / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинская поп-певица Надя Дорофеева в студии "Сніданку з 1+1" представила новую композицию "Хай пишуть" и рассказала о бывшем продюсере Потапе и о бывшем муже ‒ Владимир Дантес.

Звезда ответила, сочувствует ли своему бывшему продюсеру и рэперу Потапу, на которого в последнее время вылилось очень много ненависти от украинцев ‒ за его постоянные поездки за границу во время войны.

"Я считаю, что хейтят всех. И по поводу сострадания, мне всегда больно, когда кому-то тяжело, даже если человек этого не показывает. Довольно давненько (говорила с Потапом – Главред). Иногда может какую-то песню сбросить, и я ему тоже", – ответила артистка.

Ведущие студии "Сніданку з 1+1" спросили, общается ли сейчас Дорофеева со своим бывшим мужем, шоуменом и блогером Владимиром Дантесом.

"Нет", ‒ лаконично сказала певица.

Напомним, ранее Дорофеева рассказала смешную историю, как Миша Кацурин делал ей предложение. Кроме того певица раскрыла, стала ли она после свадьбы брать фамилию мужа.

Также Надя Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным, который начался еще когда про их роман ходили лишь неподтвержденные слухи. Сейчас критика обрушилась на пару с новой силой.

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