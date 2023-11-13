Выбрал Дантеса: Monatik прокомментировал отношения с Дорофеевой

Раньше артисты дружили семьями, но после развода Дантеса и Dorofeeva многое изменилось.

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Monatik рассказал про дружбу с Дантесом и как относится к Dorofeeva / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/nadyadorofeeva

Украинским певцам Владимиру Дантесу и Наде Дорофеевой после развода пришлось делить не только совместно нажитое имущество, но и круг общения, так как он во многом стал совпадать за 7 лет, проведенных вместе. Друзьям звездной пары пришлось выбирать, с кем продолжать поддерживать общение.

К примеру, украинский певец, композитор и танцор Дмитрий Monatik, который долгие годы был соседом Владимира и Додо, признался, что общается только с Дантесом. Об этом артист рассказал в интервью для Люкс.ФМ.

Сейчас Монатик и Дантес не просто друзья, но и партнеры по просветительско-творческому проекту "Будинок культуры". Впрочем, то что Дмитрий и Дорофеева отдалились друг от друга в силу обстоятельств не означает конфликт или ссору между ними - артист отметил, что с певицей у него связан очень яркий период его жизни.

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Monatik с теплом отозвался о бывшей соседке и искренне порадовался ее успехам в карьере, которая развивается очень стремительно.

"Надя - большая молодец. Сегодня она делает очень качественную, классную музыку. И стремительно идет вверх. Я за нее очень радуюсь, что все так", - отмечает он.

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