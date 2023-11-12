УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда Дизель Шоу стал отцом в четвертый раз и раскрыл редкое имя младенца

Анна Подгорная
12 ноября 2023, 14:11
Олег Иваница - внимательный папа, который с большим удовольствием наблюдает, как растут его дети.
Олег Иваница
Олег Иваница рассказал про рождение четвертого ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/o_ivanytsia

Украинский актер и комик, бывший участник Дизель Шоу, а ныне - воин, Олег Иваница всегда сдержанно рассказывал про свою личную жизнь. Однако в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" решился на откровенность.

Так он признался, что женился во второй раз. Более того - избранница уже подарила артисту сына, которого они назвали Орестом.

Иваница рассказал, что очень хотел присутствовать на родах, однако даже в такие семейные интимные моменты война диктует свои правила - актер, который служит на востоке, до последнего не знал, дадут ли ему отпуск. Когда он примчался в роддом, оказалось, что он опоздал на считанные минуты.

видео дня

"На роды Ореста не успел. Я приехал через 10 минут после того, как он родился. Мы тогда были на востоке. Я понимаю, что оттуда нет отпусков. Рождение ребенка то входило в перечень вариантов, когда тебя могут отпустить, то нет. Мы на востоке, Лана пишет, что уже уехала в роддом. Командование пошло на встречу, мне дали отпуск. Я приезжаю, захожу и вижу уже дитеночек лежит на животе у Ланы", - рассказал защитник.

Олег Иваница - многодетный отец. У него есть дочь Ольга и сын Остап от предыдущего брака. Также он вместе со второй женой Ланой воспитывает ее дочь от предыдущих отношений Аниту. Теперь у Олега и Ланы появился общий сын.

"У меня есть трое детей, которые кровные, и дочь Ланы – Анитка – тоже мой ребенок. Суммарно четверо. Оресту сейчас два месяца. Это прекрасно, когда ты видишь, как формируется человек. Сначала просто никакой реакции, потом он тебя уже замечает, потом у него появляется прототип улыбки на лице. Это прекрасно", - делится эмоциями артист.

Ранее стало известно, как сейчас выглядит вдова легендарного украинского певца Николая Мозгового - фотографию с Виолеттой Борисовной с ее 69-летия поделилась единственная дочь артиста, музыкальный продюсер Елена Мозговая.

Также мама Верки Сердючки, актриса Инна Белоконь, похвасталась, что стала тещей. Единственная дочь близкой подруги Андрея Данилко вышла замуж.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Налетит снег и придут морозы: в Украину резко ворвется похолодание

Налетит снег и придут морозы: в Украину резко ворвется похолодание

13:50 Синоптик
Оккупанты уменьшили атаки возле Авдеевки: в ВСУ объяснили, как "выморозят" россиян

Оккупанты уменьшили атаки возле Авдеевки: в ВСУ объяснили, как "выморозят" россиян

13:49 Украина
"Россия увеличивает атаки": генералы раскрыли тяжелую обстановку на фронте

"Россия увеличивает атаки": генералы раскрыли тяжелую обстановку на фронте

10:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:23

Как почистить черное пальто от шерсти котов перед выходом в город

14:15

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: Тельцу - новая связь, Близнецам - важное решение

14:11

Звезда Дизель Шоу стал отцом в четвертый раз и раскрыл редкое имя младенца

14:07

Это самый серьезный конкурент Оливье: рецепт роскошного салата Нежность

13:56

Как уменьшить счета за электричество: 6 советов, которые сэкономят ваши деньги

Украина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - ГорбачУкраина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - Горбач
13:50

Налетит снег и придут морозы: в Украину резко ворвется похолодание

13:49

Оккупанты уменьшили атаки возле Авдеевки: в ВСУ объяснили, как "выморозят" россиян

13:15

Медведев снова вякнул: брызнул желчью против Одессы, Николаева и Киева

13:00

"Мы увидим лютый результат": когда Украина устроит переворот в войне - невероятный прогнозВидео

Реклама
12:48

Конгресс США представил проект без помощи Украины и Израиля: Белый дом раскритиковал - Reuters

12:28

Панин оскандалился сравнением Украины и РФ и заявил про "один народ"

12:10

Бросают в бой пехоту из-за потери техники: в ISW описали большую проблему оккупантов

12:01

Китайский гороскоп на завтра 13 ноября: Крысам - хлопоты, Козы - держите себя в руках

11:50

Лунный календарь 13 ноября 2023: один из самых ярких дней в месяце способствует погашению долга

11:39

Одно ваше действие приводит кошек в бешенство

11:24

4 области под угрозой: эксперт сказал, как РФ может изменить тактику ракетных ударов

11:20

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: кто умножит свои деньги

10:59

"Россия увеличивает атаки": генералы раскрыли тяжелую обстановку на фронте

10:48

Гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: Рыбы - проявите чувства, Тельцы будут на высоте

10:25

Суперсирный пирог, собирающий комплименты: готовим настоящую болгарскую пышную баницу

Реклама
10:23

"2 условия изменят ситуацию на фронте": полковник ВСУ назвал основные потребности Украины

10:23

Майкл Наки. Тотальный позор Черноморского флотаВидеоблоги

09:59

На Белгородщине "бавовна": россияне заявили об очередной атаке беспилотника

09:48

Лобовой сценарий контрнаступления ВСУ не был безальтернативныммнение

09:32

Будет острым, как бритва: простой лайфхак с солью поможет заточить нож

09:22

Какой праздник завтра 13 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:01

В Херсоне прогремела серия взрывов: есть попаданияФото

08:57

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: россияне в панике - ISW

08:30

РФ ночью ударила ракетами по Украине: первые детали

07:46

Мощный взрыв на железной дороге в РФ могло устроить ГУР: в ISW открыли подробности

06:40

Почему оккупанты не переходят в режим массовых ударов по Украинемнение

05:30

Накрывают огнем и штурмуют: оккупанты перешли в наступление под Бахмутом

04:00

Быстро разряжается телефон Xiaomi: хакер раскрыл хитрый фокус моментальной зарядки

03:05

Эксперт пояснил, почему резко изменилось отношение "республиканцев" к Украине

01:37

Победа Трампа на выборах может привести к войне США и Китая - аналитик

00:12

Враг нацелился на один город и это не Авдеевка: ВСУ рассказали о планах РФ до конца года

11 ноября, суббота
23:04

"Командование выведет войска": майор спрогнозировал, что будет после "потери" Авдеевки

22:45

Бывшая жена столичного мэра Кличко похвасталась фигурой в купальнике

22:22

Популярная бразильская модель и инфлюенсер умерла в 29 лет от эстетической процедуры

21:59

ВСУ "достанут оккупанта": Зеленский пообещал ответку за удары РФ по Херсонщине

Реклама
21:26

Россияне "летят" на бешенной скорости: в Мелитополе прозвучал жесткий взрыв

20:51

Бойцы ГПСУ дошли до границы с РФ и подняли флаг Украины в Тополях на ХарьковщинеВидео

20:35

Новолуние 13 ноября: 3 знака зодиака удивятся изменениям в своей жизни

19:51

Неожиданный преемник Путина: экс-сотрудник КГБ рассказал о грызне в Кремле

19:42

Врач раскрыла секрет: что поможет снять отеки лица - результаты поразят женщин

19:32

Сын певицы Алсу впервые попал на видеоВидео

19:31

Мороз, снег и гололедица: в Украину ворвался очень сильный шторм

19:25

"Спасибо, что без венка": ведущему "Кто сверху" в больницу прислали необычный подарок

19:11

Что сделать 12 ноября, чтобы стать здоровым: приметы и важные запреты

19:11

Не по дням, а по часам: на АЗС Украины рекордно растут цены на автогаз

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять