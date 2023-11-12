Звезда Дизель Шоу стал отцом в четвертый раз и раскрыл редкое имя младенца

Олег Иваница - внимательный папа, который с большим удовольствием наблюдает, как растут его дети.

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Олег Иваница рассказал про рождение четвертого ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/o_ivanytsia

Украинский актер и комик, бывший участник Дизель Шоу, а ныне - воин, Олег Иваница всегда сдержанно рассказывал про свою личную жизнь. Однако в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" решился на откровенность.

Так он признался, что женился во второй раз. Более того - избранница уже подарила артисту сына, которого они назвали Орестом.

Иваница рассказал, что очень хотел присутствовать на родах, однако даже в такие семейные интимные моменты война диктует свои правила - актер, который служит на востоке, до последнего не знал, дадут ли ему отпуск. Когда он примчался в роддом, оказалось, что он опоздал на считанные минуты.

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"На роды Ореста не успел. Я приехал через 10 минут после того, как он родился. Мы тогда были на востоке. Я понимаю, что оттуда нет отпусков. Рождение ребенка то входило в перечень вариантов, когда тебя могут отпустить, то нет. Мы на востоке, Лана пишет, что уже уехала в роддом. Командование пошло на встречу, мне дали отпуск. Я приезжаю, захожу и вижу уже дитеночек лежит на животе у Ланы", - рассказал защитник.

Олег Иваница - многодетный отец. У него есть дочь Ольга и сын Остап от предыдущего брака. Также он вместе со второй женой Ланой воспитывает ее дочь от предыдущих отношений Аниту. Теперь у Олега и Ланы появился общий сын.

"У меня есть трое детей, которые кровные, и дочь Ланы – Анитка – тоже мой ребенок. Суммарно четверо. Оресту сейчас два месяца. Это прекрасно, когда ты видишь, как формируется человек. Сначала просто никакой реакции, потом он тебя уже замечает, потом у него появляется прототип улыбки на лице. Это прекрасно", - делится эмоциями артист.

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