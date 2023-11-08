Мама Верки Сердючки стала тещей - фото со свадьбы дочери

Маму Верки Сердючки играет украинская актриса и близкая подруга Андрея Данилко Инна Белоконь. И если счастливое замужество ее сценической дочери является пока лишь темой для песен, то в реальной жизни Белоконь уже заработала новый статус - тещи.
На своей странице в Instagram Инна опубликовала черно-белый снимок со свадьбы своей дочери Яны. В кадре невеста в роскошном белом платье идет рука об руку со своим новоиспеченным супругом. Пара счастливо улыбается своему светлому будущему вместе.
Белоконь не стала уточнять, когда состоялась свадьба и кто стал женихом ее единственной дочери. Также неизвестно, присутствовал ли на церемонии Андрея Данилко. Единственное, что вполне очевидно, так это то, что Инна искренне счастлива за Яну.
Инне Белоконь и Андрею Данилко часто приписывают романтические отношения. Однако в их дружеских отношениях и профессиональном сотрудничестве нет ни капли романтики. Актриса уже более 30 лет счастливо замужем за мужчиной по имени Олег. От него Белоконь и родила дочь Яну.
Ранее украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенка. Для нее и ее супруга, хореографа Андрея Дикого, это уже третий малыш, но родителям было так же волнительно, как и в первый раз.
Также украинская прима-балерина Екатерина Кухар прокомментировала слухи про расставание с мужем и балетным партнером Александром Стояновым. До этого артистка намекала на кардинальные перемены в личной жизни.
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