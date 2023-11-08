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Мама Верки Сердючки стала тещей - фото со свадьбы дочери

Анна Подгорная
8 ноября 2023, 13:10
Инна Белоконь выдала замуж свою единственную дочь и поделилась трогательным кадром с церемонии.
Инна Белоконь, Андрей Данилко
Инна Белоконь выдала замуж дочь Яну / коллаж: Главред, фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Маму Верки Сердючки играет украинская актриса и близкая подруга Андрея Данилко Инна Белоконь. И если счастливое замужество ее сценической дочери является пока лишь темой для песен, то в реальной жизни Белоконь уже заработала новый статус - тещи.

На своей странице в Instagram Инна опубликовала черно-белый снимок со свадьбы своей дочери Яны. В кадре невеста в роскошном белом платье идет рука об руку со своим новоиспеченным супругом. Пара счастливо улыбается своему светлому будущему вместе.

Белоконь не стала уточнять, когда состоялась свадьба и кто стал женихом ее единственной дочери. Также неизвестно, присутствовал ли на церемонии Андрея Данилко. Единственное, что вполне очевидно, так это то, что Инна искренне счастлива за Яну.

видео дня

Инне Белоконь и Андрею Данилко часто приписывают романтические отношения. Однако в их дружеских отношениях и профессиональном сотрудничестве нет ни капли романтики. Актриса уже более 30 лет счастливо замужем за мужчиной по имени Олег. От него Белоконь и родила дочь Яну.

дочь Инны Белоконь с мужем
Инна Белоконь показала фото со свадьбы дочери / instagram.com/belokoninnaviktorovna

Ранее украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенка. Для нее и ее супруга, хореографа Андрея Дикого, это уже третий малыш, но родителям было так же волнительно, как и в первый раз.

Также украинская прима-балерина Екатерина Кухар прокомментировала слухи про расставание с мужем и балетным партнером Александром Стояновым. До этого артистка намекала на кардинальные перемены в личной жизни.

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