Мама Верки Сердючки стала тещей - фото со свадьбы дочери

Инна Белоконь выдала замуж свою единственную дочь и поделилась трогательным кадром с церемонии.

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Инна Белоконь выдала замуж дочь Яну / коллаж: Главред, фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Маму Верки Сердючки играет украинская актриса и близкая подруга Андрея Данилко Инна Белоконь. И если счастливое замужество ее сценической дочери является пока лишь темой для песен, то в реальной жизни Белоконь уже заработала новый статус - тещи.

На своей странице в Instagram Инна опубликовала черно-белый снимок со свадьбы своей дочери Яны. В кадре невеста в роскошном белом платье идет рука об руку со своим новоиспеченным супругом. Пара счастливо улыбается своему светлому будущему вместе.

Белоконь не стала уточнять, когда состоялась свадьба и кто стал женихом ее единственной дочери. Также неизвестно, присутствовал ли на церемонии Андрея Данилко. Единственное, что вполне очевидно, так это то, что Инна искренне счастлива за Яну.

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Инне Белоконь и Андрею Данилко часто приписывают романтические отношения. Однако в их дружеских отношениях и профессиональном сотрудничестве нет ни капли романтики. Актриса уже более 30 лет счастливо замужем за мужчиной по имени Олег. От него Белоконь и родила дочь Яну.

Инна Белоконь показала фото со свадьбы дочери / instagram.com/belokoninnaviktorovna

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