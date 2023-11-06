Екатерина Кухар прокомментировала слухи про расставание с Александром Стояновым

Свои эмоции балерина выразила в танце. Правда на этот раз Кухар отказалась от балетных па.

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Екатерина Кухар прокомментировала перемены в личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Украинская прима-балерина, Народная артистка Украины и преподаватель Екатерина Кухар в конце октября заинтриговала поклонников анонсом больших перемен в ее личной жизни. Ее муж и многолетний партнер по танцам Александр Стоянов изречений супруги не комментировал.

Впрочем, фанатам этого и не потребовалось, чтобы сделать вывод, что в отношениях Кухар и Стоянова что-то пошло не так. Ранее пара без устали демонстрировала свои чувства на публике, теперь же их не увидишь вместе даже в соцсетях, и держатся они подчеркнуто холодно по отношению друг к другу.

Впрочем никаких официальных заявлений артисты балета не делают. А на своей странице в Instagram Екатерина Кухар и вовсе оставила намек на то, что слухи про ее расставание со Стояновым преувеличены и не соответствуют действительности.

видео дня

Балерина показала ролик, на котором танцует под песню украинской певицы Klavdia Petrivna. "Друзья, получаю от вас множество взволнованных сообщений… Не беспокойтесь! Лучше подарите улыбку новому дню жизни и слушайте современную качественную украинскую музыку", - пишет артистка.

Впрочем, как и любой намек, видео Кухар можно трактовать двояко.

Смотрите видео с танцем Екатерины Кухар:

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