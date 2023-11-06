Екатерина Кухар прокомментировала слухи про расставание с Александром Стояновым

Украинская прима-балерина, Народная артистка Украины и преподаватель Екатерина Кухар в конце октября заинтриговала поклонников анонсом больших перемен в ее личной жизни. Ее муж и многолетний партнер по танцам Александр Стоянов изречений супруги не комментировал.
Впрочем, фанатам этого и не потребовалось, чтобы сделать вывод, что в отношениях Кухар и Стоянова что-то пошло не так. Ранее пара без устали демонстрировала свои чувства на публике, теперь же их не увидишь вместе даже в соцсетях, и держатся они подчеркнуто холодно по отношению друг к другу.
Впрочем никаких официальных заявлений артисты балета не делают. А на своей странице в Instagram Екатерина Кухар и вовсе оставила намек на то, что слухи про ее расставание со Стояновым преувеличены и не соответствуют действительности.
Балерина показала ролик, на котором танцует под песню украинской певицы Klavdia Petrivna. "Друзья, получаю от вас множество взволнованных сообщений… Не беспокойтесь! Лучше подарите улыбку новому дню жизни и слушайте современную качественную украинскую музыку", - пишет артистка.
Впрочем, как и любой намек, видео Кухар можно трактовать двояко.
Смотрите видео с танцем Екатерины Кухар:
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