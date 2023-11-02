Звезда игры престолов через 2 месяца после развода завела роман с аристократом

Софи Тернер поймали в Париже за страстными поцелуями.

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Софи Тернер приписывают роман с Перегрином Пирсоном / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В сентябре британская актриса, звезда сериала Игра престолов Софи Тернер подтвердила развод с мужем, американским певцом Джо Джонасом. Пара была вместе 4 года и воспитывала двоих дочерей.

Артисты заявили, что расторгают брак полюбовно, дескать просто не сошлись характерами. Тернер не стала тратить время зря, и уже через два месяца после объявления о разводе завела новый роман.

Избранником актрисы стал британский аристократ Перегрин Пирсон. Папарацци из The Sun застукали влюбленных во время жарких поцелуев на одной из парижских улиц.

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В Столицу любви Пирсон и Тернер приехали на Кубок мира по регби. Пара, поглощенная обществом друг друга, не стала скрывать свои чувства на публике.

Впрочем, новые отношения Софи комментировать не торопится. Из этого некоторые поклонники делают вывод, что на снимке могут быть вовсе не актриса и ее новый избранник - лиц на фото не видно.

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