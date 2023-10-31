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Как теперь спокойно спать: врачи Лилии Ребрик узнали пол будущего ребенка

Алена Кюпели
31 октября 2023, 11:21
Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий узнают пол будущего малыша во время гендер-пати.
Лилия Ребрик, Андрей Дикий
Лилия Ребрик и Андрей Дикий пока также не знают, кто у них будет/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик, которая в начале октября сообщила, что беременна третьим ребенком сообщила, что ее врачу известен пол малыша.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам селебрити, есть множество способов определить пол ребенка. "Например, по форме живота. Круглый – девочка, овальный – мальчик! Или по лицу! Та же схема, что и с животом: круглое – девочка, овальное – мальчик. Можно, кстати, даже по форме… бюста определить. Там тоже плюс-минус тот же метод: круглый, плоский, мальчик, девочка. Но мы с Андреем Диким консерваторы и староверы, поэтому определяли пол по УЗИ", - написала Ребрик.

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Она также сообщила, что теперь пол их третьего ребенка известен врачу, а также доверенному человеку. А счастливые родители узнают, кто же поселился в животике, уже во время гендер-пати.

"Специалисты клиники уже знают, кто у нас: мальчик или девочка. А мы с Андреем не знаем. Результат УЗИ, медики передали его надежному человеку!Для нас это будет сюрприз на гендер-пати! Ну и как теперь спокойно спать?" - шутит будущая мама.

Напомним, ранее в комментариях к счастливым беременным фото Лилии Ребрик многие написали о том, что Ребрик и Дикий заводят третьего ребенка, чтобы мужчина получил бронь от военной службы и имел возможность выезжать за границу. Лилия долго терпела всю эту грязь в адрес своей семьи, но все же ответила тем, кто так бессовестно глумится над ее семейным счастьем.

Ранее также Лилия Ребрик поделилась радостной новостью со своими поклонниками. Вместе со своим супругом и хореографом Андреем Диким, телеведущая сообщила, что беременна третьим ребенком.

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Лилия Ребрик новости шоу бизнеса
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