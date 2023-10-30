Молодая жена Мурата Налчаджиоглу высказалась про трудности в их жизни

Лилия Реус намекнула на новый этап, в который она вступила под воздействием обстоятельств.

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Лилия Реус намекнула на трудности в жизни с Муратом Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___, instagram.com/muratnalca

Украинская визажистка Лилия Реус в начале ноября могла бы праздновать 5 месяцев со дня свадьбы с турецким бизнесменом и экс-мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу. Вместо этого девушка удалила из публичного пространства все упоминания про возлюбленного.

Из-за этого стали появляться слухи, что пара, которая до свадьбы встречалась 3 года, распалась. Мурат отметил, что семейную ситуацию он комментировать не будет. Но его действия оказались красноречивей слов - он укатил в Турцию на отдых вместе со своей дочерью от первого брака, а Реус осталась в Украине, хотя ранее в такие путешествия они отправлялись вместе.

Однако и Лилия решила не стоять на месте. В ее Instagram блоге появились фотографии из Черновцов, из-за чего поклонники решили, что визажистка со своей дочерью от предыдущих отношений переехала из Киева, где у нее с Муратом было семейное гнездышко.

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"Иногда что-то может идти не так, как хотелось бы, но мы не должны останавливаться", - подписала фото Реус.

Что же именно в ее жизни с Налчаджиоглу пошло не так, как ей хотелось, женщина решила не уточнять.

Лилия Реус намекнула на трудности в жизни с Муратом Налчаджиоглу / instagram.com/__l_i_l_i_a___

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