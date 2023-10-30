Молодая жена Мурата Налчаджиоглу высказалась про трудности в их жизни

Украинская визажистка Лилия Реус в начале ноября могла бы праздновать 5 месяцев со дня свадьбы с турецким бизнесменом и экс-мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу. Вместо этого девушка удалила из публичного пространства все упоминания про возлюбленного.
Из-за этого стали появляться слухи, что пара, которая до свадьбы встречалась 3 года, распалась. Мурат отметил, что семейную ситуацию он комментировать не будет. Но его действия оказались красноречивей слов - он укатил в Турцию на отдых вместе со своей дочерью от первого брака, а Реус осталась в Украине, хотя ранее в такие путешествия они отправлялись вместе.
Однако и Лилия решила не стоять на месте. В ее Instagram блоге появились фотографии из Черновцов, из-за чего поклонники решили, что визажистка со своей дочерью от предыдущих отношений переехала из Киева, где у нее с Муратом было семейное гнездышко.
"Иногда что-то может идти не так, как хотелось бы, но мы не должны останавливаться", - подписала фото Реус.
Что же именно в ее жизни с Налчаджиоглу пошло не так, как ей хотелось, женщина решила не уточнять.
Ранее дочь Касселя и Белуччи объявила о новых отношениях жаркими фото. 19-летняя Дева Кассель подтвердила роман с итальянским актером Солом Нанни.
Также Тину Кароль заподозрили в многолетнем романе с гитаристом. Пару якобы вместе видели на отдыхе. Певица сотрудничает с музыкантом более 10 лет.
Другие новости:
- Носки разбрасывал: Добрынин рассказал о причинах развода с Квитковой
- От меня больше пользы: Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем
- Брат Кейт Миддлтон впервые показал сына и раскрыл необычное имя первенца