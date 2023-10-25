У Тины Кароль многолетний роман с гитаристом - СМИ

Уже 10 лет украинская певица Тина Кароль не позволяет себе публичных романов - она хранит верность своему покойному мужу, продюсеру Евгению Огиру. Тем не менее привлекательной артистке без устали приписывают новые романы.
Среди ее вероятных кавалеров называют молдавского певца Дана Балана и украинского хореографа Дмитрия Жука.
У Богдана Беспалова, который сам себя называет блогером-сплетником, относительно личной жизни Кароль есть свое мнение. Он считает, что у Тины роман с бас-гитаристом Антоном Поповым, с которым певица сотрудничает с 2012 года.
Пару якобы видели вместе во время отдыха на одном их карпатских курортов. Они делили на двоих домик в скандинавском стиле, в котором лишь одна спальня.
Впрочем, утверждать, что Тина Кароль и Антон Попов - пара, блогер не берется. "Спали они отдельно или в одной кровати - никто не знает. Но на этом канале мы субъективно высказываем свое мнение и сплетничаем", - говорит Беспалов с отсылкой на собственные источники.
Ранее Лилия Ребрик прокомментировала пол малыша №3. Ведущая с мужем, хореографом Андреем Диким, уже воспитывает двоих дочерей - 11-летнюю Диану и 5-летнюю Полину.
Также стало известно, что у Златы Огневич новая любовь - певица впервые со времен ее участия в романтическом реалити-шоу "Холостячка" намекнула на романтические отношения.
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